サンリオは4月9日より、41回目となる「2026年サンリオキャラクター大賞」をスタートする。公式Xでは3月11日より順次、エントリーキャラクターが公開されている。

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定する「サンリオキャラクター大賞」。2025年は「ポムポムプリン」が大賞に輝いた。

41回目となる今年のテーマは「がんばるみんなにエールを!Smiling Ovation!」。今年も90キャラクターがエントリー。3月11日～27日にかけて、公式Xにてエントリーキャラクターが順次発表されており、公式サイトでは4月1日に全90キャラが公開される。

また、今年も、企業や地方自治体などのキャラクターと、サンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組(予定)がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催されるほか、今年から開設される新部門も。

投票期間は4月9日～5月24日。いちご新聞投票では、5月号・6月号に付いている投票用紙を4月10日～5月15日(当日消印有効)までに投函。そのほか、『Sanrio+』の会員になると、新しい方法にて投票することができる。

なお、「初回速報(1〜10位)」は4月14日13時。その後、4月24日12時に「『Sanrio+』限定発表(1～20位))、5月12日13時に「中間発表」、6月28日13時に「結果発表」となる。

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」

さらに、6月27日～28日の2日間にわたって、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」がパシフィコ横浜(神奈川)で開催される。今年の「結果発表」は、そのメイン会場で6月28日13時に行われるという。

