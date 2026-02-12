BANDAI SPIRITSは2月12日より、ハズレなしのキャラクターくじ『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』を、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE、一部のホビーショップ等にて順次発売する。

今回は、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season2の一番くじ。一番くじ美少女フィギュアブランド「Gracemaster」から、コスプレをした喜多川海夢が約1/7スケールで登場するほか、新規描きおろしイラストを使用したハイパーメガクロスやアクリルスタンドなど、全8等級43種+ラストワン賞がラインアップされている。

1回890円。2月12日より順次、 一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE、一部のホビーショップなどで発売される。

【A賞】喜多川海夢 フィギュア 十六夜ありさVer. 1/7 Gracemaster

十六夜ありさのコスプレをした喜多川海夢が、一番くじ美少女フィギュアブランド「Gracemaster」で立体化。約1/7スケールで、躍動感あふれるポーズが魅力。全高約23cm。

『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』喜多川海夢 フィギュア 十六夜ありさVer. 1/7 Gracemaster

【B賞】ハイパーメガクロス 喜多川海夢～ウェディングVer.～

【C賞】ハイパーメガクロス 喜多川海夢～キョンシーVer.～

【D賞】ハイパーメガクロス 喜多川海夢～チアガールVer.～

ほぼ等身大サイズ(約170cm)のハイパーメガクロス。ウェディング、キョンシー、チアガールのコスプレ衣装3種類は、新規描きおろしイラスト。

【E賞】描きおろし アクリルスタンド

新規描きおろしイラストのアクリルスタンド。ウェディング、キョンシー、チアガールの選べる全3種で、サイズは約10～12cm。

『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』描きおろし アクリルスタンド

【F賞】アクリルスタンド

アニメSeason 2の可愛いシーンが詰まったアクリルスタンドが登場。選べる全12種で、サイズは約8.5cm。

【G賞】クリアファイルセット

アニメSeason 2のOP・EDや劇中の可愛いシーンが詰まったA4サイズのクリアファイルが2枚入ったセット。選べる全12種。

【H賞】ホログラムステッカーセット

アニメSeason 2の可愛いシーンが詰まったキラキラのホログラムのステッカー5枚セット。全12種ランダムで、サイズは約8.5cm。

【ラストワン賞】喜多川海夢 ArtScale Memoria

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、アートスケールメモリアシリーズから、お菓子を咥えた喜多川海夢が登場。お菓子部分は取り外すこともできる。約18cm。

『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』喜多川海夢 ArtScale Memoria

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞と同じ「喜多川海夢 ArtScale Memoria」が用意されている。キャンペーン期間は5月末日までとなっており、当選数は30個。

(C) 福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会