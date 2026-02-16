3月6日、森永乳業の人気アイス「Pino」の一番くじが再び登場します!

このほど再販が決定した「森永乳業 Pino(ピノ)」の一番くじ。今回も、ピノをイメージした大きなクッションやマグカップなどが登場。SNSでは、「マグカップ可愛すぎません?笑」「ピノクッションが欲しすぎる」「ええーー!!!!どれでもいいほしい!!!」「再販ありがたすぎる!」と、発売前から話題となっています。

1回700円。3月6日より順次、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、セブン‐イレブン(北海道・東北6県の一部店舗)、一番くじONLINEなどで販売されます。ラインナップはこちら。可愛すぎて、手に入れたいものばかりです!

【A賞】Pinoクッション

Pinoのパッケージをデザインしたかわいいクッション。フタが開けられる仕様で、サイズは約52cm。

【B賞】Pinoブランケット

チョコアソートの個包装をイメージしたブランケット。サイズは約100cm。

【C賞】Pinoライト

ピックが刺さったPinoの形をしたライト。アイス部分が3色に光るんです。サイズは約19.5cm。

【D賞】カップ&マドラースプーン

Pinoをイメージしたカップ(約6cm)と、ピックをイメージしたマドラースプーン(約13cm)のセット。

【E賞】タオルコレクション

Pinoをデザインした可愛くて使い勝手の良いジャガードタオル。サイズは約25㎝。

【F賞】ヘアクリップ

【G賞】ジッパーバッグ

【H賞】ラバーアソート

可愛くていろいろな活用ができるヘアクリップ(約4㎝、選べる全5種)、Pinoのパッケージを再現した実物大(約13～16.5cm、選べる全6種)のジッパーバッグ、ラバーコースター(約8cm)とラバータイ(約14cm)のお役立ちアイテムのアソート(選べる全4種)。

【ラストワン賞】Pinoクッション ラストワンver.

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、A賞のクッションの裏面がラストワン仕様になって登場。サイズは約52cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞の「Pinoクッション ラストワンver.」が用意されています。キャンペーン期間は6月末日までで、当選数は30個。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部