3月6日、森永乳業の人気アイス「Pino」の一番くじが再び登場します!
このほど再販が決定した「森永乳業 Pino(ピノ)」の一番くじ。今回も、ピノをイメージした大きなクッションやマグカップなどが登場。SNSでは、「マグカップ可愛すぎません?笑」「ピノクッションが欲しすぎる」「ええーー!!!!どれでもいいほしい!!!」「再販ありがたすぎる!」と、発売前から話題となっています。
1回700円。3月6日より順次、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、セブン‐イレブン(北海道・東北6県の一部店舗)、一番くじONLINEなどで販売されます。ラインナップはこちら。可愛すぎて、手に入れたいものばかりです!
【A賞】Pinoクッション
Pinoのパッケージをデザインしたかわいいクッション。フタが開けられる仕様で、サイズは約52cm。
【B賞】Pinoブランケット
チョコアソートの個包装をイメージしたブランケット。サイズは約100cm。
【C賞】Pinoライト
ピックが刺さったPinoの形をしたライト。アイス部分が3色に光るんです。サイズは約19.5cm。
【D賞】カップ&マドラースプーン
Pinoをイメージしたカップ(約6cm)と、ピックをイメージしたマドラースプーン(約13cm)のセット。
【E賞】タオルコレクション
Pinoをデザインした可愛くて使い勝手の良いジャガードタオル。サイズは約25㎝。
【F賞】ヘアクリップ
【G賞】ジッパーバッグ
【H賞】ラバーアソート
可愛くていろいろな活用ができるヘアクリップ(約4㎝、選べる全5種)、Pinoのパッケージを再現した実物大(約13～16.5cm、選べる全6種)のジッパーバッグ、ラバーコースター(約8cm)とラバータイ(約14cm)のお役立ちアイテムのアソート(選べる全4種)。
【ラストワン賞】Pinoクッション ラストワンver.
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、A賞のクッションの裏面がラストワン仕様になって登場。サイズは約52cm。
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞の「Pinoクッション ラストワンver.」が用意されています。キャンペーン期間は6月末日までで、当選数は30個。
🤎🧡🤎🧡🤎🧡— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) February 6, 2026
一番くじ
再販売決定！
🤎🧡🤎🧡🤎🧡
一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ）
📅3月6日(金)より順次発売予定
ご好評につき再販売決定🎉
ピノをイメージした大きなクッションや
マグカップなどラインナップ💭
🍫商品詳細https://t.co/VtrQZDdYpS#森永乳業 #一番くじ @morinaga_pino pic.twitter.com/gE767lBmWO
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部