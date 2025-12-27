あの、自分を“僕”と呼ぶ理由「思春期真っ只中のときに…」「もう全然言えなくて…」

歌手でタレント・あのが23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。自身のことを“僕”と呼ぶワケを明かした。

「カンペとかで“私”になってる」「言わないから“僕”に変える」

ゲストにウエストランド・井口浩之と紅しょうが・熊元プロレスを迎えた同放送。“一人称”の話題になり、井口は、「僕は“僕”しか絶対言わない。昔から」と語り、「“俺”に変えるタイミングはやっぱりカッコつけなわけじゃん?」と理由を説明。「もう今さら、絶対言わない」と強調しながら、「でも、台本とかでいつも“俺”にされてるから、すごい嫌なんだよ。僕はアイデンティティで“僕”って言ってるから。こだわりを持って言ってるのに。だいたい“俺”にされてるよね」とぼやいた。

一方のあのも、「僕もです。僕もカンペとかで、“私”になってるけど。“私”って言わないから、“僕”に変えるし」と同調。あのは、普段から自身のことを“僕”と呼んでいるが、「もちろん演技のセリフとかでは言えるけど……」としつつ、「小っちゃいころ、みんなだいたい“うち”って言ってたんですよ。思春期真っ只中のときに、そこから“私”に変わるとき、もう全然言えなくて」とその理由を告白。井口が、「(“私”呼びは)一回も言ってないんや」と聞くと、「うん」とうなずいた。

また、24日になり、「僕ね、クリスマス大好きですから。もう嫌だなって感じなんですけど……」とクリスマスイブの生放送に不満げだったあの。しかし、「今もイブの夜ですか? でも、イブの夜って、24日の18時ぐらいからを指してるよね? 今ってホントにクリスマスって言っていい時間? なんか不安になってきた」と苦笑い。「今日はクリスマスイブじゃないかもしれない」とつぶやきつつ、井口、熊元と一緒に、クリスマスケーキやプレゼント交換を楽しんでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。