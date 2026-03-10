平成女児のファッションを彩った人気ブランド「メゾピアノ」。そのアイコンとなったべリエちゃんもまた、女の子たちの人気者に。そんな懐かしのナルミヤキャラクターたちが、このほど、ぷっくりシールになってセブン‐イレブンに登場します!
【予告】
🌈 #ナルミヤキャラクターズ 🌈
キャンペーンは 3/12(木) AM10:00〜!
.
対象のガムを3個買うと、
オリジナルぷっくりシールをプレゼント✨
.
平成のトキメキが詰まった、ぷっくりシール💖
どれも可愛くて、迷っちゃう!
ぜひGETしてね💙
(@711SEJより引用)
かつて平成女児だったみなさん、ナルミヤキャラクターズの名前、覚えていますか? 画像左から「メゾピアノ」のべリエ、「エンジェルブルー」のナカムラくん、「ポンポネット」のミント、「デイジーラヴァーズ」のルッキーです。今見ても、やっぱりかわいいですよね。
そんな平成の人気者が、令和のシールブームに参戦するとはびっくり! 今回のキャンペーンでは、セブン‐イレブン店舗にてロッテの対象ガムまたはラムネを一度に3個購入すると、ナルミヤキャラクターズのオリジナルぷっくりシール1枚がもらえちゃいます。これは、“かわいい”が好きな女子たちが放っておかないでしょう!
このニュースに、SNSでは「え、可愛い、手に入れる!!!!」「競争率高そうなキャンペーン始まるw」「普段はアクオのボトルガムなんだけどシール手に入るなら、暫くはキシリトールに浮気します」「ガム大量買い不可避」と話題に。各店先着20枚ということで、激アツ展開必至ですねの予感。
発売日時は3月12日午前10時スタートです! この機会をぜひ、お見逃しなく!!
【予告】— セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) March 9, 2026
🌈 #ナルミヤキャラクターズ 🌈
キャンペーンは 3/12(木) AM10:00〜！
対象のガムを3個買うと、
オリジナルぷっくりシールをプレゼント✨
平成のトキメキが詰まった、ぷっくりシール💖
どれも可愛くて、迷っちゃう！
ぜひGETしてね💙