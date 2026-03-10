平成女児のファッションを彩った人気ブランド「メゾピアノ」。そのアイコンとなったべリエちゃんもまた、女の子たちの人気者に。そんな懐かしのナルミヤキャラクターたちが、このほど、ぷっくりシールになってセブン‐イレブンに登場します!

【予告】

🌈 #ナルミヤキャラクターズ 🌈

キャンペーンは 3/12(木) AM10:00〜!

対象のガムを3個買うと、

オリジナルぷっくりシールをプレゼント✨

平成のトキメキが詰まった、ぷっくりシール💖

どれも可愛くて、迷っちゃう!

ぜひGETしてね💙

かつて平成女児だったみなさん、ナルミヤキャラクターズの名前、覚えていますか? 画像左から「メゾピアノ」のべリエ、「エンジェルブルー」のナカムラくん、「ポンポネット」のミント、「デイジーラヴァーズ」のルッキーです。今見ても、やっぱりかわいいですよね。

そんな平成の人気者が、令和のシールブームに参戦するとはびっくり! 今回のキャンペーンでは、セブン‐イレブン店舗にてロッテの対象ガムまたはラムネを一度に3個購入すると、ナルミヤキャラクターズのオリジナルぷっくりシール1枚がもらえちゃいます。これは、“かわいい”が好きな女子たちが放っておかないでしょう!

このニュースに、SNSでは「え、可愛い、手に入れる!!!!」「競争率高そうなキャンペーン始まるw」「普段はアクオのボトルガムなんだけどシール手に入るなら、暫くはキシリトールに浮気します」「ガム大量買い不可避」と話題に。各店先着20枚ということで、激アツ展開必至ですねの予感。

発売日時は3月12日午前10時スタートです! この機会をぜひ、お見逃しなく!!