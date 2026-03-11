本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、紅生姜天をトッピングしたそばや、旬のキャベツを和えたパスタなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年3月の新商品5品まとめ(3月10日〜3月16日)

【2026年3月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
「タルタルソースで食べる 唐揚げ丼」(734円)

価格 : 734円
販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県

ジューシーな唐揚げに、たっぷりのタルタルソースを合わせた唐揚げ丼です。

「たんぱく質が摂れる 肉焼売」(321円)

価格 : 321円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国

豚肉と鶏むね肉をブレンドした挽肉を使用し、ごろっとした肉感と滑らかな口当たりに仕立てました。シンプルな味付けで肉本来の旨味と、帆立のコクを引き立てた焼売です。

「紅生姜天そば」(572円)

価格 : 572円
販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

立ち食いそばや駅そばで人気の紅生姜天をのせ、だしの旨味をしっかり感じられるつゆで味わうそばです。
※3月11日以降順次発売

「キャベツとしらすと小海老のペペロンチーノ」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿

キャベツ、しらす、小海老、水菜を盛りつけたペペロンチーノです。
※3月11日以降順次発売

「中華蕎麦とみ田監修ウマ辛豚ラーメン」(734円)

価格 : 734円
販売地域 :全国

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、辛味を効かせた食べ応えのある豚ラーメンです。
※3月11日以降順次発売

まとめ

ジューシーな唐揚げにまろやかなタルタルソースが合わさった「タルタルソースで食べる 唐揚げ丼」は、スタミナをつけたい日におすすめ。帆立を隠し味に使用した「たんぱく質が摂れる 肉焼売」は、プラス1品にもぴったりです。

また今週は、春らしい具材を使用した「キャベツとしらすと小海老のペペロンチーノ」や、紅生姜天を贅沢にトッピングした「紅生姜天そば」など、麺類も多数ラインナップ。人気ラーメン店とコラボした「中華蕎麦とみ田監修ウマ辛豚ラーメン」など、注目の商品が目白押しなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

