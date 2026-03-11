本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、とろ生食感が楽しめるチーズケーキや、春らしい見た目のティラミスわらび餅など、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!

【2026年3月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
2026年3月の新商品5品まとめ(3月10日～3月16日)

「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」(291円)

価格 : 291円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クリームをふんだんに加えた、濃厚なのにとろける食感が特長のチーズケーキです。レモンのさわやかな風味に仕立てました。

「さくら香るいちごもこ」(259円)

価格 : 259円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ピンク色のもちもちした食感の生地に、ほんのり塩味の効いたさくらクリームと果肉入りいちごクリームを詰めた2つの味わいを楽しめるシュークリームです。

「7プレミアム まるでピンクグレープフルーツ」(181円)

価格 : 181円
販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているかのような「まるで」シリーズの、ピンクグレープフルーツ味のアイスバーです

「ティラミスわらび餅 いちご」(367円)

価格 : 367円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

いちご味のわらび餅に、いちごソース、ティラミスムースを重ね、いちごあんホイップ、いちごチップキャンディを盛りつけた和洋折衷のスイーツです。
※3月11日以降順次発売

「紅はるかのスイートポテトスティック」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 北海道、東北、関東

茨城県産の紅はるかに発酵バターや生クリーム，バニラペーストなどを加えて作った、なめらかなスティックタイプのスイートポテトです。
※3月12日以降順次発売

まとめ

さくらクリームといちごクリームを注入した「さくら香るいちごもこ」は、春らしさを感じる一品。いちご風味を楽しめる「ティラミスわらび餅 いちご」は、わらび餅とティラミスのこれまでにないコラボレーションが楽しめます。

チーズケーキが口の中でとろける「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」は、なめらか食感が好きな人におすすめ。そのほか、ピンクグレープフルーツの爽やかな味わいが楽しめる「7プレミアム まるでピンクグレープフルーツ」や、甘さとねっとりとした食感が特長の紅はるかを使用した「紅はるかのスイートポテトスティック」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

