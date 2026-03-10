ローソンは3月10日より、東北地区限定企画「三陸常磐んめぇ味めぐり」を開催。青森県、岩手県、宮城県、福島県の食材を使用したおにぎりやスイーツなど6品を、東北地区のローソン店舗にて販売している。

「三陸常磐んめぇ味めぐり」は、東日本大震災から15年を迎えるにあたり、引き続き被災地を応援していきたいという想いから企画されたもの。

まずは、岩手県の食材を使用したおにぎりとラーメンが登場。「宮古産真鱈使用 真鱈のおにぎり」(221円)は、宮古産真鱈を佐々長醸造の醤油をベースにしたタレに漬け込み、焼き上げた後、丁寧にほぐして醤油ベースのご飯の中具に合わせている。

「宮古産さば・三陸産わかめ使用 さばラーメン」(646円)は、宮古産のさばフレークと三陸産のわかめをトッピングしたさばラーメン。旨みのある魚介の醤油スープが特長。

宮城県からは、脂乗りや肉質の良さが特長の宮城県産のブランド銀鮭である「伊達のぎん」を具材にした「おにぎり 伊達のぎん」(365円)が登場。店内の厨房で調理する「まちかど厨房」導入店舗限定の商品となっている。

また、スイーツコーナーには、「いちごのカップシフォンケーキ(宮城県気仙沼市産いちごのジャム)」(297円)が。宮城県産小麦の小麦粉を使用した生地に、ホイップクリームと宮城県気仙沼市産のいちごを使用したいちごのジャムがトッピングされている。

また、青森県の郷土料理「いがメンチ」もラインアップ。青森県産いかゲソを細かくカットし、人参、玉ねぎと合わせ、油であげた「青森県産いか使用冷たいまま食べるいがメンチ」(333円)は、冷たいままでも美味しくいただけるよう、濃い目の味に仕上げられている。

さらに、福島県いわき市小名浜菜園のトマトを使用したサンドイッチ「いわき小名浜菜園トマト使用 トマトとクリームチーズサンド」(383円)も登場。トマトに相性のよいバジルクリームチーズが使用されている。

なお、今回発売されるのは6品となっているが、8月までの間に計17品を発売する予定とのこと。

※画像はすべてイメージ。