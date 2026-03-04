「嘘であってくれと……」訃報を知ってからの2日間をそのように振り返り、「本当に残念」と吐露した明石家さんま。ロックバンド・LUNA SEAのドラマーで、2月17日に56歳で亡くなった真矢さんとの縁、そして後日伝え聞いた“最後の言葉”を、さんまが2月28日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で語った。

明石家さんま

真矢さんの妻・石黒彩との秘話

さんまは、真矢さんの妻で、元モーニング娘。・石黒彩とのエピソードを披露。実は、石黒の元マネージャーから、真矢さんが亡くなったことを発表の2日前に聞いており、「冬季オリンピックで、みんながワーッて言ってるのを避けて。オリンピックが終わってから発表しますって」と訃報の裏側を告白。「真矢さんがすごい早かったんで。もう残念で残念で……。先週、俺は聞いてたんで。記事見たときは、情報はホンマやったかって。2日間、嘘であってくれという感じ」と胸中を明かし、「本当に残念。ご冥福をお祈りします」と声を落とした。

また、「真矢さんとは、俺ものすごく縁があって」と語ったさんま。TBS系『さんまのSUPERからくりTV』の企画で、小倉優子をリーダーとする“優子バンド”を結成することになり、「(真矢さんが)すぐオッケー出してくれて。スタッフも、真矢さんがドラムなんて。ちょっと1回聞いてみようかって聞いたら……」とまさかの快諾に驚いたという。さらに、「真矢さんがドラムやるんだったら、他もそろえなあかん。歌のオーディションやって。まだ無名の。何が縁なのか知らんけど、山崎育三郎さん」と豪華メンバーを明かすと、「すごい!」と声が上がった。

のちに、山崎は元モーニング娘。・安倍なつみと結婚。さんまは、「驚くねん。そういう引き寄せ。エネルギーの引き寄せなのか、何なのか」と不思議な縁を振り返りながら、「それでいろいろやっていただいた」と当時を回顧。真矢さんが亡くなってから、石黒の元マネージャーから“伝言”を聞いたといい、「『からくりTV』は終わってかなり経つよ。そのバンドのコーナーは。“ものすごく楽しかった”っていう言葉を残していただいて……。こっちの突然のワガママでオファーしたものを、引き受けてくれて……」と心からの感謝を語っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。