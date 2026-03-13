アクセサリーを中心に企画、製造するVHFは、テレビアニメ『おジャ魔女どれみ』とのコラボレーションアクセサリーを3月14日から3月29日の期間中、Liquem公式オンラインショップにて一斉予約販売を行う。

おジャ魔女どれみは1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送されたシリーズ。 ひょんなことから魔女見習いになった3人の少女、どれみ、はづき、あいこを中心に、学校と「MAHO堂」というお店を舞台に、一人前の魔女になるためのマジカルでミラクルな修行の毎日が続く物語。 シリーズを通しておんぷ・ももこ・ハナちゃんら魅力的なキャラクターが増えていきた。

2020年に20周年記念作品『魔女見習いをさがして』が全国劇場で公開され、大人のための新たな“ 魔法”の物語を届けた。 2024年に『おジャ魔女どれみ』シリーズは25周年を迎え、新規映像の公開やイベント「おジャ魔女どれみ25周年メモリアル展」の実施など、更なる盛り上がりを見せている。

放送開始から25周年を迎えた『おジャ魔女どれみ』。当時、テレビの前で呪文を唱えていた子どもたちは、今、30代となり、社会や家庭を支える多忙な日々を過ごしている。

現実は時に厳しく、魔法を信じていた純粋な気持ちは、心の奥底に仕舞い込まれているかもしれない。しかし、あの頃どれみちゃんたちから受け取った「勇気」や、大切な友だちを想う「優しさ」、そして困難を笑い飛ばす「強さ」は、形を変えて今の彼女たちの力になっているはずだ。

それこそが、大人になった今も私たちを支え続ける「一生解けない魔法」ではないか。Liquemはそう考えた。

今回のコラボレーションでは、もしも今、もう一度魔法を信じることができたら世界はどう見えるかという問いをテーマに掲げた。Liquemの特徴でもある重厚感や、トイライクな樹脂造形は、単なる装飾ではなく、日常に「ときめき」を呼び戻すための現代の魔法の道具だ。 鏡を見るたび、手元が視界に入るたび、あの日のワクワクを思い出し、「ハッピー・ラッキー」な気持ちで一日を始められる。そんな、今の女性たちの背中を優しく押すようなストーリーをアクセサリーに込めている。

ラインナップは、「見習いタップピアス/イヤリング」(4,400円)、「見習いタップリング」(4,180円)、「ぺぺルトポロンイヤカフ」(3,520円)、「五線譜リング」(3,960円)、「スペシャルブルームリング(見習いタップver.)」(3,850円)、「♪ピアス/イヤリング(どれみ&はづき)」(3,740円)、「♪ピアス/イヤリング(あいこ&おんぷ)」(3,740円)。