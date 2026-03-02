イギリス「アードマン・アニメーションズ」が⼿掛けるクレイ・アニメーション「ひつじのショーン」の⻑編映画最新作『SHAUN THE SHEEP THE BEAST OF MOSSY BOTTOM(原題)』が今秋、邦題を『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物︕』として全国の劇場にて公開されることが決定した。

『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物︕』

1995年に公開された映画『ウォレスとグルミット 危機⼀髪︕』でスクリーンデビューした「ひつじのショーン」は、昨年で誕⽣30周年。今年はアードマン・アニメーションズが、50周年を迎えるというアニバーサリー・イヤーとなっている。

そんな記念すべき今年の秋、「ひつじのショーン」の⻑編映画第3弾となる最新作『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物︕』の公開が決定。劇場公開決定の発表と合わせて、丘の向こうからやってくる謎の“怪物”の姿を、窓からみつめるビッツァーとショーンたちの姿を捉えた超特報映像と、場⾯写真が1点公開された。

今回も、舞台はショーンたちが暮らすモッシーボトム牧場。牧場主がショーンたちの⼤切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない事態が次々と起こっていき…。ショーンがマッドサイエンティストに変⾝して問題を解決しようとするが、さらに事態は制御不能の⼤騒動に。牧場主が⾏⽅不明になり、おそろしい怪物まで現れて…︕