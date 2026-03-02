くら寿司は、3月6日から期間限定でアニメ「ハイキュー!!」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。

本コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたメニューが多数登場。各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてくる。

また、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、くら寿司の商品を持ったデフォルメキャラクターがデザインされた「めじるしチャーム」や、アニメのワンシーンが楽しめる「マスキングテープ」、ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた「缶バッジ」など、特別な景品がもらえる。

めじるしチャーム

マスキングテープ

缶バッジ

さらに、第1弾(3月6日～)、第2弾(3月19日～)の計2回にわたり、税込2,500円の会計ごとに、クリアファイルや寿司皿などオリジナルグッズをプレゼントする。

クリアファイル

寿司皿

加えて、回転レーンを流れるアニメ「ハイキュー!!」コラボの宣伝POPを撮影し、SNSに投稿すると、抽選でコラボグッズのコンプリートセットを10名様にプレゼントするフォトキャンペーンも実施する。

コラボメニュー

烏野高校のオレンジコーラ(530円)

音駒高校のキャラメルアップルパフェ(430円)

梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ(350円)

稲荷崎高校のトロたく手巻き(400円)

(c)古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会