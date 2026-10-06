朝晩の冷え込みと昼間の暑さで体調を崩しやすい日が続いていますが、そんな中、今年は早くもインフルエンザ流行の兆しが。そこで今回は、政府広報オンライン(@gov_online)がポストした「インフルエンザから身を守るポイント」をチェックしてみましょう。

例年より早く、インフルエンザの流行が始まっています⚠️

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手洗いや室内のこまめな換気など、感染症対策を心がけましょう。

https://gov-online.go.jp/article/200909/entry-8422.html

@MHLWitter

(@gov_onlineより引用)

まずは、一年をとおして気を付けたい毎日の習慣から。ウイルスは石けんに弱いため、帰宅時や食事前など、こまめな手洗いが有効。また、体の抵抗力を高めるため、十分な休養とバランスのとれた栄養を摂取することも大事なポイントです。

そして、乾燥しがちなこの時期に取り組みたいのが「適度な湿度を保つ」こと。加湿器などを使って、湿度(50%～60%)を保つのが効果的。同時に、こまめな換気も忘れずに。

さらに、インフルエンザにマストな対策なのが「ワクチン接種」です。単に発病の可能性を減らすだけでなく、万が一罹患しても、重症化を防ぐことが期待できるのだとか。特に体が小さく免疫力も未熟な子どもは接種しておくと安心です。

また、必要以上に“人混みや繁華街”に外出するのを控えるのも予防のポイント。特に、高齢者や持病のある人、妊娠中の方は避けた方が良さそう。やむを得ず出かける場合は、必ず不織布製のマスクを忘れずに!

いかがでしたか? ワクチン接種の予約も、今年は早めにした方が良さそうですね。今日からできる対策を積み重ねて、インフルエンザの流行を乗り切りましょう!