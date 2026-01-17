今や入手困難となっている大人気のぷっくりシール。SNSなどで手作りする方法が紹介されていますが、「レジンはハードルが高い!」「子どもだけで出来る方法がいいな」という方へ。あのクラフトハートトーカイ公式が、超簡単な自作方法を公開しているんです!!
ボンドだけで、流行りのぷっくりシールを作れます👀
.
市販のシールに、ボンドを盛って乾かすだけ!
乾くと厚さが薄くなるので、2度塗り3度塗りをしても◎
ぜひ作ってみて下さいね♪
.
使用したボンドは「コニシ ボンド パーツ用」
店舗にて取り扱い中✨
(@crafthearttokaiより引用)
さすが手芸用品のパイオニア。ボンドひとつでぷっくりシールを作ることができるなんて、すごい!
使うのは、こちらの「コニシ ボンド パーツ用」です!!
作り方は、このボンドを市販のシールの上に盛っていくだけ。少しずつ出して、ボンド同士を繋げていくと上手くいくのだとか。
また、シールの形にそって盛り付けたいときには、中央にぷっくり盛ったボンドを、爪楊枝など先の細いものを使ってこんな風に引っ張ったり、ツンツンしながら少しずつ広げていけばOK。
あとは、1日かけてしっかりと乾せば完成です!
ぷっくりしていて、可愛いですね。ちなみに、乾くと厚さが薄くなってしまうので、重ね塗りをするといいのだとか。
いかがですか? 昔、白い木工用ボンドでシールを作るのが流行ったことがあったと思いますが、今は、透明のボンドがあるんですね。この方法なら、お子さんだけでも安全に作れますし、お財布に優しいのも嬉しいポイント。ぜひ、親子や友達と一緒に作ってみてはいかがでしょうか?
