大人気ぷっくりシールから、あの「マインクラフト」が登場。ぷっくりならぬ、「ぷっくりったいシール」となっているのだとか。
こちらが、マインクラフトの「ぷっくりったいシール」です。ラインナップは、人気のクリーパーやエンダーマン、可愛らしいウーパールーパー、そしてゲーム内でおなじみの武器やアイテムを揃えたモチーフなど、全4種類。
＼ マイクラ新商品 予約開始‼⛏️ ／— マイクラファンショップ (@micrafanshop) February 18, 2026
マインクラフトから、立体感がたまらない
『ぷっくりったいシール』が登場！✨
💎 ぷっくり＆透け感が可愛い
📱 手帳やノートのデコに最適！
👾 人気キャラからアイテムまで全4種
📅6月末頃お届け予定📦
👇ご予約は画像をタップ👇 pic.twitter.com/CK1Bxmm6wM
SNSで紹介されると、「立体感と透け感の組み合わせ最高!」「ウーパールーパーのシール激かわだな、おい」「特にクリーパーとエンダーマンの最高」「全くシール帳つくってないけど! これは欲しい!!!」「手帳にギッシリ貼ってゴワゴワにさせたい!」と話題に。
シールを収集していなくても、マイクラファンなら欲しくなっちゃう可愛さ。スマホケースや手帳、ノートなど、身の回りのアイテムを自分だけのマイクラ仕様にデコレーションするのにぴったりなアイテムとなっています。
価格は605円。現在、マイクラファンショップにて予約受付中です! 気になる方は、今すぐチェック!!