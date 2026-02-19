大人気ぷっくりシールから、あの「マインクラフト」が登場。ぷっくりならぬ、「ぷっくりったいシール」となっているのだとか。

こちらが、マインクラフトの「ぷっくりったいシール」です。ラインナップは、人気のクリーパーやエンダーマン、可愛らしいウーパールーパー、そしてゲーム内でおなじみの武器やアイテムを揃えたモチーフなど、全4種類。

SNSで紹介されると、「立体感と透け感の組み合わせ最高!」「ウーパールーパーのシール激かわだな、おい」「特にクリーパーとエンダーマンの最高」「全くシール帳つくってないけど! これは欲しい!!!」「手帳にギッシリ貼ってゴワゴワにさせたい!」と話題に。

シールを収集していなくても、マイクラファンなら欲しくなっちゃう可愛さ。スマホケースや手帳、ノートなど、身の回りのアイテムを自分だけのマイクラ仕様にデコレーションするのにぴったりなアイテムとなっています。

価格は605円。現在、マイクラファンショップにて予約受付中です! 気になる方は、今すぐチェック!!