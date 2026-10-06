さつまいもが恋しい季節がやってきました! 石焼き芋屋さんから買ったり、大学芋やスイートポテトを作ったりするのもいいけれど、手軽なレンチンで美味しく食べられたら嬉しいですよね。
そこで今回は、流行りの「アイラップでにんじん」ならぬ、「アイラップでさつまいも」をレンチンする際のコツを紹介します。
アイラップにんじんが人気なら、
次は さつまいも ですね ₍₍🍠⁾⁾
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① さつまいもを塩水0.7%(7g/1L)に
1時間以上漬ける
② 濡らしたキッチンペーパーを①に
巻きつけ アイラップ へ結ばずに入れ
2分チン(500W)
③ 解凍モード(重要)で20分チン
④しっとりホクホクのお芋の完成✨
(@i_wrap_officialより引用)
さつまいもも美味しくしちゃうなんて、さすがアイラップですね。
まずは、レンチンする前に1時間以上塩水に漬けておくのがポイント。水分とともに、さつまいもの甘みを引き立てるほのかな塩味を補ったら、しっかりめに濡らしたキッチンペーパーで包んで、アイラップにIN。このとき、アイラップの口は結ばない方がいいそうです。そして重要なポイントが、最後に「解凍モード」で20分レンチンすること。これでしっとりホクホクのさつまいもが完成するのだとか。
漬ける時間も入れると1時間半は要することになりますが、ほとんど放ったらかしでいいので、とっても簡単。まさに、手間はかけたくないうえに、ついパサパサにさせてしまいがちな筆者にもってこいの方法では⁉ 早速試してみたいと思います!
ちなみに、仕上げにバターと醤油を塗って、ホイルに包んでトースターで焼くと、焼き芋風味になるそうです。みなさんお試しあれ!!
アイラップにんじんが人気なら、— アイラップ【公式】 (@i_wrap_official) September 29, 2026
次は さつまいも ですね ₍₍🍠⁾⁾
①さつまいもを塩水0.7%(7g/1L)に
1時間以上漬ける
②濡らしたキッチンペーパーを①に
巻きつけ アイラップ へ結ばずに入れ
2分チン(500W)
③解凍モード(重要)で20分チン
④しっとりホクホクのお芋の完成✨ pic.twitter.com/n7hXvJS6WD