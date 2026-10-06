さつまいもが恋しい季節がやってきました! 石焼き芋屋さんから買ったり、大学芋やスイートポテトを作ったりするのもいいけれど、手軽なレンチンで美味しく食べられたら嬉しいですよね。

そこで今回は、流行りの「アイラップでにんじん」ならぬ、「アイラップでさつまいも」をレンチンする際のコツを紹介します。

アイラップにんじんが人気なら、

次は さつまいも ですね ₍₍🍠⁾⁾

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① さつまいもを塩水0.7%(7g/1L)に

1時間以上漬ける



② 濡らしたキッチンペーパーを①に

巻きつけ アイラップ へ結ばずに入れ

2分チン(500W)



③ 解凍モード(重要)で20分チン



④しっとりホクホクのお芋の完成✨

(@i_wrap_officialより引用)

アイラップでさつまいも

さつまいもも美味しくしちゃうなんて、さすがアイラップですね。

まずは、レンチンする前に1時間以上塩水に漬けておくのがポイント。水分とともに、さつまいもの甘みを引き立てるほのかな塩味を補ったら、しっかりめに濡らしたキッチンペーパーで包んで、アイラップにIN。このとき、アイラップの口は結ばない方がいいそうです。そして重要なポイントが、最後に「解凍モード」で20分レンチンすること。これでしっとりホクホクのさつまいもが完成するのだとか。

漬ける時間も入れると1時間半は要することになりますが、ほとんど放ったらかしでいいので、とっても簡単。まさに、手間はかけたくないうえに、ついパサパサにさせてしまいがちな筆者にもってこいの方法では⁉ 早速試してみたいと思います!

ちなみに、仕上げにバターと醤油を塗って、ホイルに包んでトースターで焼くと、焼き芋風味になるそうです。みなさんお試しあれ!!