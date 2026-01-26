トレンドのぷっくりシールに、なんと、あの「キムワイプ」が参入⁉ SNSでは理系民を中心に、「欲しい～!」と話題になっています。

トレンドとのことです。

需要ある?

(@kimwipes_creciaより引用)

理系の人にとっては、“実験の相棒”としてお馴染みの緑と白の箱。理系ではない人も、病院やクリニック等で目にしたことがあるかもしれませんが、キムワイプは、主に実験器具や精密機械を清掃するのに使われる理化学用の拭き取り紙です。

そんなキムワイプがぷっくりシールになって登場!? と思いきや、こちらなんと、お手製なのだとか。擬人化されたイラストといい、ぷっくり透明感なビジュといい、とっても可愛いですね。

「需要ある?」と公式がポストすると、多くの理系民が反応。「自信もって言えます! 絶対、あります!」「欲しいに決まってるじゃないですか」「需要しかありません!!」「理系女子に刺さりそう」「うわぁぁぁ!!!めちゃくちゃ刺さりました!!」いったコメントが殺到。あのアース製薬公式からも、「アース隊シールと交換してください!」というオファーが(笑)。

また、「落ち着いて素数を数えるんだ いったん冷静になろう のキムワイプもぜひ採用してほしい」「『いつも、あなたのそばに「ボクワイフ」』 ってのがあったら実費で買って職場に貼ります!」「売るなりして世に出してください」と商品化を希望する声も目立ち、いいねの数は3.4万(1月25日時点)を超えています!!

残念ながら商品化はされていないのですが、実はこのイラスト、LINEスタンプになっているんです! どれも理系民に刺さるものばかりなので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。