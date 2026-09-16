バンダイ ライフスタイル事業部は、不二家が販売する「アンパンマンペロペロチョコ」をモチーフにした「アンパンマンペロペロチョコ マスコットチャーム」を、9月18日10時頃より先行発売する。
本商品は、アンパンマンたちの顔をかたどった棒付きチョコレート「アンパンマンペロペロチョコ」をミニチュアサイズのマスコットチャームとして再現したもの。ラインナップはアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種となる。
チョコレート部分にはラバー素材を採用し、実際のチョコレートの質感を表現。パッケージにも実商品のデザインを使用している。また、チョコレートを覆うケースには透明度の高いクリア素材を使用するなど、細部まで再現にこだわった仕様となっている。
「アンパンマンペロペロチョコ マスコットチャーム」概要
- 商品名：アンパンマンペロペロチョコ マスコットチャーム
- 価格：各858円
- 発売日：9月18日(金)10時頃
- 販売サイト：それいけ！アンパンマン公式オンラインストア「げんき100ばい！マーケット」
- 種類数：全4種
- 商品サイズ：約W40×H85×D8mm(キーチェーン部分除く)
- 販売形態：オンラインストアにて先行発売 ※後日一般販売予定
ラインナップ
ラインナップはアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種類。
「アンパンマンペロペロチョコ」をモチーフに商品化
「アンパンマンペロペロチョコ」は、不二家が1997年より販売しているロングセラー商品。3種類のチョコレートでアンパンマンと仲間たちの顔を表現した棒付きチョコレートとして展開されている。
キャラクターはアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまん、コキンちゃんの全6種。チョコレートの形状や台紙デザインの組み合わせも複数存在する。
今回発売されるマスコットチャームでは、店頭に並ぶ商品の雰囲気をミニチュアサイズで表現。チョコレート部分の質感やパッケージデザイン、透明ケースなど実物の特徴を取り入れている。
バッグなどに取り付けて持ち歩くことができるほか、コレクションアイテムとして飾ることもできる。
(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV