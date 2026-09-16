バンダイ ライフスタイル事業部は、不二家が販売する「アンパンマンペロペロチョコ」をモチーフにした「アンパンマンペロペロチョコ マスコットチャーム」を、9月18日10時頃より先行発売する。

本商品は、アンパンマンたちの顔をかたどった棒付きチョコレート「アンパンマンペロペロチョコ」をミニチュアサイズのマスコットチャームとして再現したもの。ラインナップはアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種となる。

チョコレート部分にはラバー素材を採用し、実際のチョコレートの質感を表現。パッケージにも実商品のデザインを使用している。また、チョコレートを覆うケースには透明度の高いクリア素材を使用するなど、細部まで再現にこだわった仕様となっている。

「アンパンマンペロペロチョコ マスコットチャーム」概要

商品名：アンパンマンペロペロチョコ マスコットチャーム

価格：各858円

発売日：9月18日(金)10時頃

販売サイト：それいけ！アンパンマン公式オンラインストア「げんき100ばい！マーケット」

種類数：全4種

商品サイズ：約W40×H85×D8mm(キーチェーン部分除く)

販売形態：オンラインストアにて先行発売 ※後日一般販売予定

ラインナップ

ラインナップはアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種類。

アンパンマン

ばいきんまん

ドキンちゃん

コキンちゃん

「アンパンマンペロペロチョコ」をモチーフに商品化

「アンパンマンペロペロチョコ」は、不二家が1997年より販売しているロングセラー商品。3種類のチョコレートでアンパンマンと仲間たちの顔を表現した棒付きチョコレートとして展開されている。

キャラクターはアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまん、コキンちゃんの全6種。チョコレートの形状や台紙デザインの組み合わせも複数存在する。

今回発売されるマスコットチャームでは、店頭に並ぶ商品の雰囲気をミニチュアサイズで表現。チョコレート部分の質感やパッケージデザイン、透明ケースなど実物の特徴を取り入れている。

バッグなどに取り付けて持ち歩くことができるほか、コレクションアイテムとして飾ることもできる。

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV