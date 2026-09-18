サンリオは、「シナモロール」の大型体験イベント「ふわふわんだーシナモロールパーク」を、2026年11月20日から2027年1月17日まで東京ドームシティ内のGallery AaMo(ギャラリー アーモ)で開催する。

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同イベントは、遠いお空の雲の上で生まれたシナモロールの世界観を体感できる期間限定の体験型イベント。「ふわふわ」をテーマに、シナモロールやフレンズたちが作り上げた「雲の上の遊び場」をイメージした空間を展開する。

ビッグシナモンすべりだい

会場全体図

会場には、全長約12メートル、高さ約4メートルの巨大なシナモロールのすべり台が登場するほか、映像や音を活用した体験コンテンツ、ゲーム、XR体験、フォトスポットなどを設置。子どもから大人まで、シナモロールならではのやさしさや癒やしを感じながら楽しめるという。

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シナモロールとふわもこ天空ティーパーティ(NTTドコモビジネス協賛ブース)



会場限定のオリジナルグッズも販売

また、会場限定のオリジナルグッズも販売する。

本イベント限定デザイングッズ

＜オリジナルグッズ(一部)＞

シナモロールぬいぐるみ全2種：各4,180円

シナモロールカチューシャ：3,850円

シナモロール風船マスコット全6種：各2,640円

ぷっくりシール：770円など

チケット情報

チケット

【平日】一般(中学生以上)2,200円、子ども(3歳〜小学生) 1,600円

【土・日・祝】一般(中学生以上)2,500円、子ども(3歳〜小学生) 1,900円

【グッズ付チケット】本イベント限定デザインのカチューシャが付属(数量限定)

【平日】一般(中学生以上)5,600円、子ども(3歳〜小学生) 5,000円

【土・日・祝】一般(中学生以上)5,900円、子ども(3歳〜小学生) 5,300円

シナモロールとふわもこ天空ティーパーティ(NTTドコモビジネス協賛ブース)入場チケット

一般(7歳以上) 1,000円、ペアチケット 1,800円

※7歳未満の子どもおよび公式サイトに記載されたXR利用規約の記載内容に該当する方は本アトラクションを体験できない。

限定デザインのカチューシャ

デジタルバッジを集めて、ノベルティをプレゼント

サンリオの公式アプリ「Omoide Badge」を使い、本イベント会場内と、東京ドームシティの対象スポットを巡って、限定のデジタルバッジをコンプリートすると、先着で数量限定特典としてノベルティを1個プレゼントする。 ひとりにつき1回限り。予定数量に達し次第、配付を終了する。

会場付近でスイーツを発売

「サンリオカフェワゴン」が東京ドームシティに登場。シナモロールのワゴンや、デコレーション入りのホットチョコレート、クレープなどを販売する。

開催場所：東京ドームシティGallery AaMo付近

営業時間：10:00〜19:00

営業日 ：11月21日(土)〜

ホットチョコレート

開催概要

イベント名：「ふわふわんだーシナモロールパーク」

開催期間：2026年11月20日～2027年1月17日

会場：東京ドームシティ Gallery AaMo(東京都文京区後楽1-3-61)

開催時間：平日11:00～20:00、土日祝10:00～19:00

(c) 2026 SANRIO CO., LTD.