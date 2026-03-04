サンリオおよびサンリオエンタープライズはこのほど、スポーツシーンに笑顔を広げる新ブランド「Sanrio Sports」を立ち上げ、ゴルフウエアおよび関連グッズを展開することに。それに先駆けて、3月6日～8日に開催される「第60回ジャパンゴルフフェア2026」に出展する。

「Sanrio Sports」は、サンリオのグループ会社であるサンリオエンタープライズが提案するスポーツウエア&グッズブランド。エンターテイメントの枠を超え、さまざまなライフスタイルシーンにおいて笑顔を広げていきたいという想いから、新たにスポーツ領域へ挑戦することに。

遊び心のあるアートとファッション性や機能性を兼ね備えたアイテムを通じて、大人“かわいい”スポーツスタイルを提案するとともに、デザインの楽しさだけでなく、快適な着心地や動きやすさにも配慮した商品を展開することで、スポーツの楽しいとき、つらいとき、がんばりたいとき、どんなときもサンリオキャラクターが一緒にわくわく感を作り出し、笑顔の輪を広げていくという。

なお、ゴルフウエアおよび関連グッズの発売に先駆け、3月6日～8日まで「パシフィコ横浜」(神奈川県)にて開催されるゴルフ体験イベント「第60回ジャパンゴルフフェア2026」に出展することに。当日は、ブランドの世界観をいち早く体感できるようなブースが登場する。

(C)2026 SANRIO CO.,LTD.