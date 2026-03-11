コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」において、同社として初となる「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした各種キャンペーンを3月2日より実施中だ。

同キャンペーンでは、サンリオの人気キャラクター「クロミ」が出演する新CM「クロミのわがまま」篇を同日より全国放映するほか、Coke ON ドリンクチケットが当たるデジタルサンプリングや、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムが当たるキャンペーンを展開。また、6製品全31種類の限定コラボボトルも期間限定で全国発売※する。「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」の唯一無二のコラボレーションを楽しんでほしい。

「紅茶花伝」は、紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいで、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたい、というブランドの想いがある。この度、世代を超えて愛されている、サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」と、初のコラボレーションが実現。紅茶花伝の想いと「サンリオキャラクターズ」の可愛らしい世界観が重なり合うことで、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」をお届けする。

3月2日から放映となる新CMでは、サンリオの人気キャラクター「クロミ」が登場。CMでは「クロミ」の要望に応えた子分の”バク”が「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」を差し出す。「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」を飲んだ「クロミ」が、その心地よいすっきりとした味わいに思わず「ちょーどいい～! 」と叫びリフレッシュする様子を、可愛らしくキャッチーに描く。放送開始日は3月2日。放送地域は全国。

3月2日から「紅茶花伝」公式Xにて、抽選で1万名様にCoke ON ドリンクチケットが当たる「紅茶花伝 ちょーどいい～パズル」キャンペーンを開催する。キャンペーン投稿内の画像をタップすることで、「クロミ」のパズルゲームに参加が可能だ。ゲームをクリアし、ポストをシェアした人の中から抽選でCoke ON ドリンクチケットをプレゼントする。実施期間は3月2日～3月29日。抽選はシェアポスト後、即時で行われる。当選者にのみ、「紅茶花伝」公式XよりDM(Xチャット)を送る。Coke ON ドリンクチケットの利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要。

3月2日から、「紅茶花伝」製品を購入し、パッケージに記載の二次元コードから専用サイトにアクセスするとポイントを獲得できる。獲得したポイント数に応じて、抽選で「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボしたオリジナルアイテムなどが当たる。応募期間は3月2日0：00～6月14日23:59まで。

対象製品 は 「紅茶花伝」全製品。賞品は、【1ポイント応募】 PayPayポイント1,000円分(7,500名様)、【3ポイント応募】 刺繍ナイロンバック 全7種(2,000名様)、【5ポイント応募】 ELECOMモバイルバッテリー 全2種(1,000人)。ポイント獲得は1人1日1回まで。

「紅茶花伝」をコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」からCoke ON対応自動販売機で購入すると、通常のスタンプに加え、「サンリオキャラクターズ」の限定デザインスタンプを付与する。スタンプをためると、Coke ON対応自動販売機でお好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できる「Coke ON ドリンクチケット」がプレゼントされる。

応募期間は3月2日～3月29日。対象製品はCoke ON対応自動販売機で販売している「紅茶花伝」全製品。利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要。

