サンリオは、9月17日から9月21日まで幕張メッセにて開催中の日本最大級のゲームの展示会「東京ゲームショウ2026」に、自社ゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」として初出展する。

「Sanrio Games」は、今年4月に始動したサンリオ初の自社ゲームブランド。初出展となる今回は、一般展示ブースとファミリーゲームパークの2エリアに出展し、10月29日発売の第1作目タイトルである、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」をはじめ、2027年リリース予定のスマートフォン向けリズム＆ダンスゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」を、リリースに先駆けて試遊することができる。

「サンリオ パーティランド」試遊ブース

「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」試遊ブース



「サンリオ パーティランド」は、サンリオキャラクターが登場する街を舞台に、自身が作成したオリジナルアバターを通じて、サンリオキャラクターと一緒にミニゲームやボードゲームが楽しめるタイトル。ゲーム内でパートナーとして一緒に遊べる16キャラクターを含め、合計145以上のサンリオキャラクターが登場する。サンリオキャラたちと一緒に遊べる45種類以上のオリジナルミニゲームを収録し、1人でも複数(最大4人)でもプレイすることができる。

ミニゲーム以外にも、ボードゲームやアバターの着せ替え、シールあつめ、魚釣りなど、さまざまなオリジナルコンテンツを収録。直感操作で、子どもでも楽しめる点が魅力だ。

ぐでたまがお箸につままれないようみんなで阻止するミニゲーム

なお、会場では来場者特典も用意されており、試遊体験＆公式Xフォローでオリジナル缶バッジが、両ゲームを試遊するとオリジナルネックストラップがもらえる。

来場者特典

ステージにはサンリオキャラが毎日登場

各ブース内に設けるステージには、サンリオキャラクターたちが毎日登場する。初日の9月17日にはクロミによるDJパフォーマンスが行われ、「Sanrio Kawaii Me Live!」にも収録されている「Greedy Greedy」をはじめ、サンリオピューロランドオフィシャルテーマ「SAKURA JUMP」、「めろめろマイメロディ」、「ポムポムビート」など8曲を披露。観客の前で見事なDJテクニックを披露した。

【写真60枚】TGS2026クロミDJパフォーマンスの画像を一気に見る

ステージではこのほか、「2026年サンリオキャラクター大賞」で第1位に輝いたポムポムプリンによるライブパフォーマンスや、「Sanrio Kawaii Me Live!」と楽曲タイアップが決定したユニバーサル ミュージック所属の4人組ロックバンド「ポルカドットスティングレイ」の雫をゲストに迎えたトークステージも開催。「フラガリアメモリーズ Color of Wishes」のトークステージには、「ハルリット」役の梶原岳人と「バドバルマ」役の武内駿輔が登壇。ほかにも、さまざまなゲストを迎えたステージを予定している。

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