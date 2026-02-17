銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション(9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」を、2月16日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。

サンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキアソート「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション(9個入）」が、春らしさ満載のボックスデザインで再登場。さらに、ハローキティデザインのおひとりさまサイズのプチデコレーション、「ハローキティのアップルケーキ」を新たに発売する。ひなまつりのお祝い、ホワイトデーや春の贈りものなどにおすすめ。

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション(9個入）」を購入すると、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットをプレゼント。

ハローキティのアップルケーキ(777円)は、ハローキティデザインのおひとりさまサイズのケーキ。アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドし、ハローキティの好きな食べもの”ママが作ったアップルパイ”をイメージしたアップルカスタードクリームでお顔を仕上げた。りんごの爽やかな風味とチーズのスッキリとした後味がバランスのよいケーキだ。

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション(9個入)(3,564円）は、世代を超えて愛されている【サンリオキャラクターズ】とコラボしたプチケーキ。それぞれのキャラクターをイメージして、アップルカスタードクリームのタルトや、プリン風味のロールケーキに仕上げた。どのプチケーキもかわいらしく思わず笑顔に。おなじみのキャラクターに癒されながら、楽しいひとときをお過ごしください。

ハンギョドンはソーダ風味ホイップクリームのケーキ 、ハローキティはアップルカスタードクリームのタルト 、シナモロールはヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ 、クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト、マイメロディはストロベリー風味グラサージュと練乳クリームのタルト 、けろけろけろっぴは練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ 、ポムポムプリンはプリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ 、リトルツインスターズはソーダ風味ゼリー＆ピーチゼリー、ポチャッコは練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト。