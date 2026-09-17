ジーユーは、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーション​を11月に実施することを、9月17日に発表した。今回は、“さむ～い雪の日も楽しもう！”をテーマに​第1弾はニットなどのおでかけ着、第2弾はルームウェアが登場​する。商品展開はWOMEN/MEN/KIDSで、オンラインストアとジーユー全店舗にて販売。ひとり1柄1色2点までの点数制限がかけられる。

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第1弾

第1弾は、11月20日よりスタートする。オンラインストアは11月20日7：15販売開始予定、店舗は11月20日の核店舗オープン時間より販売開始。

ラインナップは、WOMENがスウェットパーカ、ノルディックセーター、ジャガードセーター、スウェットプルオーバー。KIDSはパフィータッチニットセーター、ノルディックセーター、スウェットプルオーバー。またグッズではポーチが登場する。

第2弾

第2弾は、11月27日よりスタートする。オンラインストアは11月27日7：15販売開始予定、店舗は11月27日の核店舗オープン時間より販売開始。

ラインナップは、WOMENがマシュマロフィールセット、マシュマロフィールヘアバンド、ルームソックス、MENとKIDSではマシュマロフィールラウンジセットが展開される。