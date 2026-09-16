グレイ・パーカー・サービスは、オンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」にて、「ちいかわ くりまんじゅうだらけくじ」を9月24日11時から販売する。価格は1回1,100円で、販売期間は10月1日23時59分まで。

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本商品は、『ちいかわ』に登場する人気キャラクター・くりまんじゅうをテーマにしたオンラインくじ。映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のヒットで注目を集めるなか、くりまんじゅうの魅力を詰め込んだハズレなしの全11種をラインアップする。

賞品ラインアップ

A賞：超BIGぬいぐるみ(全1種)

全長約45cmの超BIGなくりまんじゅうのぬいぐるみ。ビールを片手にほっぺをほんのり赤らめたごきげんな表情で、嬉しそうにピースサインしている。＜サイズ＞約H450×W380×D350mm。

B賞：ぬいぐるみ付き小物立て(全1種)

くりまんじゅうが“お酒のカップ”を抱きしめた姿の小物立て。お酒の免許証をくわえたトカゲのぬいぐるみ付き。＜サイズ＞：約H220×W220×D180mm。

C賞：フェイスクッション(全2種)

くりまんじゅうのおかおが存在感たっぷりのフェイスクッション。瞳をきらめかせた「キラキラ」と、お酒が染み渡った「ハーッ…」の全2種類。＜サイズ＞ 約H270×W350×D130mm。

D賞： 焼きサンマのぬいぐるみポシェット(全1種)

焼きサンマを肴に楽しむ、インパクト抜群のぬいぐるみポシェット。＜サイズ＞ 約H190×W340×D100mm

E賞：マスコット(全6種)

原作の名シーンを詰め込んだ、くりまんじゅうのマスコット。ちくわを手に戦う姿、免許証に写る表情、禁酒中のしょんぼり感、いちごを前にしたかわいらしい姿、二日酔い気味の顔、缶ビール片手のごきげんな姿まで、くりまんじゅうの魅力があふれる。＜サイズ＞約H80～100×W80～125×D30～140mm

また、「10回 ※シールおまけ」ボタンからまとめて10回購入した人には、A6サイズのシールシートをプレゼントする。

「ちいかわ くりまんじゅうだらけくじ」は、公式オンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売予定。商品の発送は2027年2月下旬ごろから順次行われる。

商品概要

商品名：ちいかわ くりまんじゅうだらけくじ

販売期間：2026年9月24日11:00～10月1日23:59

価格：1回1,100円

賞品数：全11種

発送時期：2027年2月下旬ごろより順次発送予定

販売場所：ちいかわマーケット ちいかわくじ

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