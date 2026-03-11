「写真もないのに覚えてることがあるのって、すごい素敵なことだなと思って」20代を振り返り、そうつぶやいたお笑い芸人のふかわりょう。“あの数秒間”は、今でもふかわの中で鮮明な記憶として残っている――。

  • ふかわりょう

    ふかわりょう

「イヤホンしてて“何聴いてんの?”って聞いたら…」

2月28日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)にゲスト出演し、「20代のころ、一瞬、遠距離恋愛したことがあって。名古屋の人だったの」と切り出したふかわ。名古屋まで会いに行くと、帰りに毎回タッパーを渡されたといい、「(新幹線の)席に着いてフタを開けると、真っ白なういろうがあって」と回顧。田中みな実が、「手作りなの? 名古屋の人って作れるのかな?」と驚くと、「そう思って、後にリサーチしたら、やっぱりその子がレアだったみたいで」と打ち明けた。

続けて、ふかわは、“忘れられない”という出会いを回想。「イヤホンしてて、“何聴いてんの?”って聞いたら、スピッツの何かを聴いてて。それでスピッツの曲を聴いたりとか。そのときのイヤホンを外すときの光景が、なんか残ってるね」としみじみ。「たぶん、向こうでロケかなんかしてて。その流れで出会ったみたいな感じだったかな?」「ういろう食べて帰ったな～って。どういう風に終わったのかもよく覚えてないんだけど……」と語った。

これに田中は、「昔の恋愛って、どうはじまってどう終わったかじゃなくて。なんでこれ覚えてるんだろう? っていうことを断片的に覚えてますよね」と共感。ふかわは、「写真もないのに覚えてることがあるのって、すごい素敵なことだなと思って。脳の中にはちゃんと残ってる。当時は携帯もなかったから、画像は残ってないけど。有線のイヤホンを取って、“え? スピッツ”って答えたあの数秒間だったり……」と淡い思い出を懐かしんでいた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

「普段の生活で意識していることはありますか?」19歳女性からの質問に広瀬すずが真剣回答　10代からの“変化”を告白
広瀬すずが受験生にかけた“意外なひと言”　努力が続く人ほど自分に優しい理由
「人にお見せできない体勢で…」　広瀬すず、“背徳感”の幸せを告白「あぁ、もう一回この日がくればいいのに」
妻夫木聡「映画を通して沖縄に触れて死生観が変わりました」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが30エリアに到達
映画『宝島』、主要キャスト集結の本音トークを収めたスペシャル映像が公開
「すごい!」「たぶん気づかない人多い」　妻役・広瀬すずの“あるシーン”を松下洸平が大絶賛
松下洸平の人生を変えた“一本の映画”「すごい衝撃を受けてしまって…」
映画『遠い山なみの光』、石川慶監督×三宅香帆によるトークイベントが開催
映画『宝島』、妻夫木聡×広瀬すず×窪田正孝のトークを収めた映像が公開
「天才!」「天職だよ!」　広瀬すずの進化し続ける“セリフ覚え”に上白石萌音も驚がく
妻夫木聡主演の映画『宝島』の全国キャラバン特別映像が公開
『遠い山なみの光』、吉田羊とカミラ・アイコの物語の発端となる映像が公開
関連画像をもっと見る