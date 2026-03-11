「写真もないのに覚えてることがあるのって、すごい素敵なことだなと思って」20代を振り返り、そうつぶやいたお笑い芸人のふかわりょう。“あの数秒間”は、今でもふかわの中で鮮明な記憶として残っている――。

ふかわりょう

「イヤホンしてて“何聴いてんの?”って聞いたら…」

2月28日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)にゲスト出演し、「20代のころ、一瞬、遠距離恋愛したことがあって。名古屋の人だったの」と切り出したふかわ。名古屋まで会いに行くと、帰りに毎回タッパーを渡されたといい、「(新幹線の)席に着いてフタを開けると、真っ白なういろうがあって」と回顧。田中みな実が、「手作りなの? 名古屋の人って作れるのかな?」と驚くと、「そう思って、後にリサーチしたら、やっぱりその子がレアだったみたいで」と打ち明けた。

続けて、ふかわは、“忘れられない”という出会いを回想。「イヤホンしてて、“何聴いてんの?”って聞いたら、スピッツの何かを聴いてて。それでスピッツの曲を聴いたりとか。そのときのイヤホンを外すときの光景が、なんか残ってるね」としみじみ。「たぶん、向こうでロケかなんかしてて。その流れで出会ったみたいな感じだったかな?」「ういろう食べて帰ったな～って。どういう風に終わったのかもよく覚えてないんだけど……」と語った。

これに田中は、「昔の恋愛って、どうはじまってどう終わったかじゃなくて。なんでこれ覚えてるんだろう? っていうことを断片的に覚えてますよね」と共感。ふかわは、「写真もないのに覚えてることがあるのって、すごい素敵なことだなと思って。脳の中にはちゃんと残ってる。当時は携帯もなかったから、画像は残ってないけど。有線のイヤホンを取って、“え? スピッツ”って答えたあの数秒間だったり……」と淡い思い出を懐かしんでいた。