元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が17日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。「感動した」というエピソードを明かした。

田中みな実

「ナイフとフォークでいただいた」「本当にお食事だなって思った」

「あっ……! 私、言いたいことある。っていうか報告ある」と意味深に切り出した田中。プライベートでも仲が良い女優の松岡茉優が、「なになに? え? すごい緊張してきた……」と身構えると、「大丈夫大丈夫。落ち着いて。結婚じゃないよ? そんなのこの流れで言う(笑)?」とツッコみながら、「ついにモスバーガー食べました」とうれしそうに報告した。

半年ほど前から、「モスバーガーが食べたい」と話していた田中は、「ファストフードなんて、何年も食べてないから。食べるタイミングドキドキしちゃって」と吐露。ついに先日、念願のモスバーガーに行き、海老カツバーガーを堪能したそうで、「感動したの。本当においしかったの」と感無量。「今年はケンタッキーに行くって決めた」とウキウキ気分で話す田中に、松岡は、「みな実ちゃんのファストフードって年に1回なの? GACKTみたいだね(笑)」と苦笑した。

また、「ラーメンは年に2回なんだけど。ファストフード自体、今まで食べようと思ってなかったから。8年とかは食べてなかった」「(外食は)週に1回あるかないか。月に4回あったら、自分の中でドキドキしちゃう」と打ち明けた田中。そのため、8年ぶりに食べたファストフードのクオリティに衝撃を受けたようで、「パン、海老カツ、サラダとして分けて、ナイフとフォークでいただいたら、本当にお食事だなって思った。それぐらいおいしかったです」と熱弁が止まらなかった。

