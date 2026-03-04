サンリオは、東京・田園調布の直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設をダイバーシティ東京 プラザ(東京・お台場)にて3月6日~7月12日の期間限定でオープンする。

1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、サンリオのキャラクター「ボタンノーズ」が住むお家をモチーフとした、いちごの形をした外観の建物。1階はグッズショップ、2階はレストランとパーラー、3階にイベントスペースを併設した複合施設で、サンリオのキャラクターや世界観に触れることができる場所として、サンリオファンから長年親しまれていた。

今回ダイバーシティ東京プラザにオープンする「いちごのお家」は、昨年「月刊いちご新聞」(以下「いちご新聞」)が昨年50周年を迎えたことをきっかけにスタートした企画。「いちご新聞」の歴代表紙の展示や空間演出などを通して、創業以来の企業理念である「みんななかよく」を発信する場として再構成している。

3月6日オープン当日にはキャラクターの「いちごの王さま」がお祝いに駆けつけ、オープニングセレモニーを実施。また、「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」では、フォトスポットを設置するとともに限定グッズを販売するほか、併設する店舗「HELLO KITTYのこんがりやき」にて限定メニューを販売する。さらに、スタンプラリーの実施や特別デザインのカフェワゴンの出店も予定している。

「いちごのお家」開催期間は3月6日～7月12日。営業時間は11:00～18:00(最終入場17:45)。場所は、ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場近く(東京都江東区青海1-1-10)。入場無料・完全入替制。

「いちごのお家」 展示内容

創刊から現在までの「いちご新聞」の歴代表紙を中心に、紙面やふろくの一部を展示する。デザインや表現の移り変わりを通して、時代ごとの思い出を振り返りながら、「いちご新聞」のあゆみをたどることができる展示となっている。

「いちご新聞」創刊号から連載されている「いちごの王さまからのメッセージ」に登場する「いちごの王さま」とエンジェルたちのお部屋を再現した空間だ。いちご王国の世界観を感じながら、フォトスポットとしても楽しむことができる。

サンリオが大切にしてきた「みんななかよく」の世界観を映像で表現したコンテンツだ。「いちご新聞」の歴史やサンリオのキャラクターたちの魅力に触れながら、世代を超えて楽しめる映像として観ることができる。

いちごの王様、オープニングセレモニー&ハイタッチ会

「いちごのお家」のオープン当日の3月6日には「いちごの王さま」がお祝いに駆けつけ、オープニングセレモニーとハイタッチ会を開催する。

「いちごのお家」オープニングセレモニーは、11:10～11:30(予定)で、場所はいちごのお家正面入口。ハイタッチ会は、13:00～13:20(予定)にダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場大階段で実施。

「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」にて限定グッズ販売

「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」にて記念グッズを限定販売する。サンリオキャラクターたちが「いちごの王さま」になりきった限定デザインのマスコットホルダー(全7種/各・2,497円)をはじめ、「いちごのお家」をモチーフにした「いちご新聞」オリジナルデザインのキーホルダー (全7種/各・2,497円)や巾着(880円)、フラットポーチ(税込み1,100円)といった、日常使いしやすい小物をラインアップ。「いちごの王さま」のキーホルダー(税込み1,397円)も登場する。

「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」にて限定グッズを販売！

限定メニューやフォトスポットも登場!

いちごのお家 ソフトクリーム

「いちごのお家」のオープン期間中、ダイバーシティ東京 プラザの「HELLO KITTYのこんがりやき」にて「いちごのお家」スペシャルバージョンのソフトクリーム「いちごのお家 ソフトクリーム」(800円)を販売する。

フォトスポット イメージ

また、3月6日～4月5日の期間限定で、「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」とダイバーシティ東京 プラザ 5Fにフォトスポットを設置する。また、ダイバーシティ東京 プラザ館内と「いちごのお家」の計4か所にて、スタンプラリーも開催予定だ。詳細は、サンリオショップ公式X(@sanrioshop_info)等にて発表予定。

サンリオいちごのお家号

「いちごのお家」すぐ近くのフェスティバル広場に、「いちごのお家」のオープンを記念した特別デザインのカフェワゴン「サンリオいちごのお家号」も出店する。スイーツメニューの販売のほか、ここでしか買えないオリジナルグッズも販売予定だ。出店期間は3月6日~3月8日。営業時間は3月6日 11:00～18:00、3月7日・8日 10:00～18:00。