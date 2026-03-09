ソニー・クリエイティブプロダクツは3月14日より、オリジナルキャラクター「タマ&フレンズ～うちのタマ知りませんか?～」とサンリオキャラクターズのコラボ第3弾として、「夜空」と「クッキー」のコラボアートを使用したグッズの先行発売を開始する。

タマ&フレンズ サンリオキャラクターズ 第3弾 コラボレーションアート(夜空)

第3弾となる今回のコラボでは、ハローキティ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、ポムポムプリンとのコラボが実現。夜空とクッキーをそれぞれモチーフにした、2種類の限定コラボアートで展開される。

夜空をテーマにしたコラボアートでは、流れ星が降り注ぐ夜空の中、タマやサンリオキャラクターズがゆったりとくつろいだり、月や雲の上を無邪気に楽しむ様子が。

タマ&フレンズ サンリオキャラクターズ 第3弾 コラボレーションアート(クッキー)

クッキーをモチーフにした優しいパステルカラーのコラボアートでは、クッキーを手に大好きなフレンズと心温まるひとときを過ごす姿が描かれている。

第3弾コラボレーショングッズは、3月14日～4月9日までなんばマルイで開催される「タマ&フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE」にて先行発売が実施される。ラインアップは以下のとおり。

タマ＆フレンズ サンリオキャラクターズ POP UP STORE メニューボード

なお、会場で1会計2,200円(税込)以上購入すると、第3弾コラボアートが描かれたメッセージカードが1枚もらえるプレゼントキャンペーンも開催される。

(C)Sony Creative Products Inc.