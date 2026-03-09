ディー・エル・イーは、DLEオンラインくじ「ちょっと個性的なコアラのマーチくじ」を、2026年3月5日より販売する。
本オンラインくじは、長年親しまれてきた「コアラのマーチ」のなかでも、個性的な絵柄にフォーカスすることで、ファンに新たな発見と接点を提供する試みとなっている。個性豊かなコアラのマーチのキャラクターたちを中心に、すべて実際のお菓子で出会える絵柄を使用して商品を展開している。
DLEオンラインくじはハズレなしで、クッションやマグカップなどA～E賞に加え、ダブルチャンス賞や購入枚数特典も用意。
【A賞】<全1種>クッション
使用している絵柄は分身コアラ。フワフワの手触りで存在感抜群な約30cmの巨大サイズ。
【B賞】<全1種>マグカップ
電子レンジ使用もできる、実用的で普段使いしやすいカラーリング。使用している絵柄は、マーチくん/ほんものみたいなコアラ/にしきあなごコアラ/おまぬけコアラ/マンガコアラ/エッグコアラ/クレーンコアラ/マッスルコアラ/アクスタコアラ。
【C賞】<全8種>アクリルキーホルダー
約8cmのBIGサイズ。使用している絵柄は、ほんものみたいなコアラ/にしきあなごコアラ/おまぬけコアラ/マンガコアラ/クレーンコアラ/マッスルコアラ/アクスタコアラ/分身コアラ。
【D賞】<全8種>アクリルキースタンド
約5.5cmで、机の上にひっそりと置けるサイズがポイントだ。使用している絵柄は、ほんものみたいなコアラ/にしきあなごコアラ/おまぬけコアラ/マンガコアラ/クレーンコアラ/マッスルコアラ/アクスタコアラ/分身コアラ。
【E賞】<全8種>缶バッジ
個性的なコアラの絵柄がはっきり見えるデザイン。使用している絵柄は、ほんものみたいなコアラ/にしきあなごコアラ/おまぬけコアラ/マンガコアラ/クレーンコアラ/マッスルコアラ/アクスタコアラ/分身コアラ。
【購入特典】<全8種>アクリルコースター
1会計につき5枚購入ごとに、購入特典としてランダムで1枚必ずプレゼント。使用している絵柄は、ほんものみたいなコアラ/にしきあなごコアラ/おまぬけコアラ/マンガコアラ/クレーンコアラ/マッスルコアラ/アクスタコアラ/エッグコアラ。
【Wチャンス】<全1種>「BIGアクリルスタンド」
「アクスタコアラ」がBIGサイズのアクスタに変身。くじの購入者の中から、抽選で10名にプレゼントする。
本くじは、DLEオンラインくじ公式サイトにて、2026年3月5日より販売を行う。価格は1枚790円で、初回注文時のみ770円の送料が発生し、2回目以降は送料無料となる。支払い方法はクレジットカードのみ。商品の発送は2026年7月～9月頃を予定している。
(c)LOTTE/コアラのマーチプロジェクト