あきんどスシローは3月25日、東北3県の小学生のアイデアをもとに開発したコラボ商品を岩手県・宮城県・福島県のスシロー店舗で販売開始する。TOHOKU 海にいいことプロジェクト主催「東北の海を学び次世代まで守り続けるプロジェクト」の取り組みの一環として展開するという。

同プロジェクトは、三陸沖を共有する東北3県の小学生が海について「学び」「体験し」「伝える」ことを目的とした取り組み。スシローでは地元で獲れた魚を使用し、小学生のアイデアをもとに商品開発担当者が試作。各県ごとに2商品ずつ販売する。

岩手県限定商品

岩手県では、宮古市で獲れた「宮古の真鱈」を使用した商品を販売する。

大槌町吉里吉里小学校5年生の生徒

「宮古の真鱈漬け炙り ゼリーポン酢のせ」(140円)は、真鱈を店内で漬けにして表面を炙り、ゼリーポン酢とねぎ、生姜を添えた商品。旨みを凝縮した真鱈をさっぱりと楽しめるという。

真鱈フライに店内仕込みのわかめ入りタルタルソースをトッピングした「宮古の真鱈フライ わかめタルタルのせ」は、200円。タルタルソースにわかめを入れるアイデアは小学生の案を採用した。

宮城県限定商品

宮城県では、気仙沼で水揚げされたかつおを使用した商品を販売する。

塩竈市立第一小学校4年生の生徒

「気仙沼産かつお 香味野菜(卵黄醤油)」(180円〜)は、ごま油を塗ったかつおに、大葉やかいわれ、玉ねぎなどの香味野菜、卵黄醤油、フライドガーリックを合わせた商品。

かつおとめかぶを和えて軍艦に仕立てた「気仙沼産かつおとめかぶネバネバ軍艦」は120円〜。天かすを加えるアイデアも小学生の提案をもとにしたという。

福島県限定商品

福島県では、県内で水揚げされた「めひかり」を使用した商品を販売する。

「福島水揚げ めひかり焦がし醤油」は280円。めひかりの表面を炙り、焦がし醤油の香りを加えた商品で、レモンを添えてさっぱりと味わえる。

店内で揚げためひかりの天ぷらに海苔と梅肉を合わせた「福島水揚げめひかりの天ぷら(梅肉)」は280円。

いずれも販売期間は3月25日からで、予定数に達し次第終了となる。なお、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱わない。