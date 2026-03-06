あきんどスシローは、大型タッチディスプレイ「デジタル スシロービジョン」(通称「デジロー」)の導入を拡大する。山口県内では初導入となる「スシロー周南辻店」を含め、2026年3月は全国10店舗で導入を進める。

「デジロー」は、回転すし本来の楽しさをデジタルで再現しながら、これまでにない店舗体験を提供する取り組みとして展開している大型タッチディスプレイ。2023年9月末に導入して以降、顧客のニーズに合わせて機能のアップデートを重ねてきたという。回転レーンがなくても回転すしの体験価値を拡張できる点が評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞した。

画面上では流れるすしを映像で見ながら、指で操作して商品を注文することが可能。複数人で同時に画面を見ながら操作できるため、タッチパネルの順番待ちが発生せず、みんなで選ぶ楽しさを体験できるとしている。

また、デジタル上の回転レーン以外にもメニューから商品を選択できるほか、新しい注文方法として「すしナビ」を搭載。ハッシュタグを使ってテーマ別に商品を絞り込むことができ、「今まで知らなかったけどおいしい」といった新しいネタとの出会いを生み出す機能だという。

さらに、すしのこだわり情報やクイズ、注文額に応じて楽しめる「だっこずしゲーム」などのエンターテインメント要素も搭載。食事中の会話を盛り上げる仕掛けとして、子どもを中心に楽しめる内容となっている。

デザインコンセプトは「ディスプレイ越しに広がるもうひとつのスシローの世界」。すしが主役の舞台の幕が開くイメージで設計されており、好みに応じて「だっこずしモード」への切り替えも可能だ。

同社はこれまでもデジタル技術を活用してきたが、今後も「うまいすし」に加え新たな店舗体験を提供し、いつ訪れても楽しめる店舗空間づくりを目指すとしている。

3月「デジロー」導入店舗

・スシロー三軒茶屋店(東京都世田谷区太子堂2-15-4 Gビル三軒茶屋01 B1F)

導入開始日:2026年3月5日

※新規オープン



・スシロー関目店(大阪府大阪市城東区関目5-5-3)

導入開始日:2026年3月6日



・スシロー幸手店(埼玉県幸手市上高野824)

導入開始日:2026年3月6日



・スシロー扶桑店(愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字海道田368-1)

導入開始日:2026年3月13日



・スシロー茂原店(千葉県茂原市腰当888-2)

導入開始日:2026年3月13日



・スシロー川崎水沢店(神奈川県川崎市宮前区水沢3-13-1)

導入開始日:2026年3月13日



・スシロー八幡東田店(福岡県北九州市八幡東区東田3-2-12)

導入開始日:2026年3月20日



・スシロー港南台店(神奈川県横浜市港南区港南台9-29-9)

導入開始日:2026年3月20日



・スシロー周南辻店(山口県周南市辻町5-10)

導入開始日:2026年3月27日

※山口県初導入



・スシロー草加店(埼玉県草加市松原4-1-37)

導入開始日:2026年3月27日

