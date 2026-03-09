銀座コージーコーナーは3月16日より、「＜ディズニー＞お花見パーティー(9個入)」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。

「＜ディズニー＞お花見パーティー(9個入)」は、ディズニーの人気のキャラクターたちがお花見を楽しんでいる様子をデザインした、9つのプチケーキの詰め合わせ。「ミッキー&ミニー」に、「くまのプーさん」と「バンビ」の仲間たちが加わり、春らしいパステルカラーのケーキに仕上げられている。

価格は3,564円。販売期間は3月16日～4月9日頃となっており、店頭およびネット(3月11日10時～)にて予約受付が実施されている。ラインアップは以下のとおり。

ミニーマウス … チョコガナッシュに苺クリームを絞ったタルト

… チョコガナッシュに苺クリームを絞ったタルト ミッキーマウス … ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュで仕上げたココアタルト

… ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュで仕上げたココアタルト 桜の木の下で … 桜ホイップクリームと粒あんホイップクリームのロールケーキ

… 桜ホイップクリームと粒あんホイップクリームのロールケーキ ピグレット … ピーチムースにピーチグラサージュで仕上げたケーキ

… ピーチムースにピーチグラサージュで仕上げたケーキ お花見ショート … 苺風味スポンジ&抹茶スポンジで黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ

… 苺風味スポンジ&抹茶スポンジで黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ プー … チョコクリームにはちみつレモングラサージュで仕上げたタルト

… チョコクリームにはちみつレモングラサージュで仕上げたタルト お花見苺タルト … 生クリーム入りホイップクリームに苺を飾ったタルト

… 生クリーム入りホイップクリームに苺を飾ったタルト バンビ … オレンジ風味スポンジでプリン風味ホイップクリームをサンドしたケーキ

… オレンジ風味スポンジでプリン風味ホイップクリームをサンドしたケーキ ミスバニー&とんすけ … ピスタチオ風味ホイップクリームに黒ごまクリーム&きなこクリームを絞ったタルト

「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」は、卒業・入園入学のお祝いや、1年がんばったご褒美ケーキとして、「ミッキー&フレンズ」がお祝いしているシーンをイメージした、ひとりじめサイズのデコレーションケーキ。花束を表現したクリームがポイント。価格は756円。こちらも販売期間は、3月16日～4月9日頃となっている。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。