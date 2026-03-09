ハーゲンダッツ ジャパンは3月10日から期間限定で、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ストロベリーブラックココア」(373円)および「ソルティハニーバター」(373円)を全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで販売する。

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ストロベリーブラックココア」(373円)、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ソルティハニーバター」(373円)を発売

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ストロベリーブラックココア」は、甘酸っぱいストロベリーの味わいに、"ザク硬"食感を掛け合わせたアイスクリーム。

果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ほのかなビター感がアクセントとなる、ごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーをトッピングしている。

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ストロベリーブラックココア」

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ソルティハニーバター」は、甘じょっぱいハニーバターの味わいに、"ザク硬"食感を掛け合わせたアイスクリーム。

バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、ほどよい塩味をきかせた、ごろっとした大きめのハードバタービスケットをトッピングしている。

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! 「ソルティハニーバター」

同商品の販売を記念して、3月9日から「トムとジェリー」とコラボしたWEB CMを公開。また、3月12日～31日の期間でハーゲンダッツ ジャパンとトムとジェリー公式XのWフォローとリポストをすると「ZAKUKATA!スコップスプーン」が当たるキャンペーンも実施する。