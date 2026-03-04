美術館デートのとき、カズレーザーの“赤い服”はどうしているのか——。そんな疑問に二階堂ふみが回答した。

二階堂ふみ

二階堂ふみに質問「オススメのデートスポットは?」

YouTubeチャンネル『エガちゃんねる EGA-CHANNEL』で公開された動画「【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙」には、江頭2：50還暦記念写真集『正面突破』の撮影を担当した二階堂ふみが登場。二階堂がカズレーザーとの結婚を発表したのが、写真集の撮影が終わったあとのタイミングだったとのことで、江頭は「ちゃんとお祝いしたい」と二階堂との再会直前に語っていた。

そして二階堂に結婚祝いを渡した流れで、二階堂やブリーフ団(※『エガちゃんねる』を支える覆面姿の制作スタッフ)の結婚生活の話題に。ブリーフ団(L)が「最近、デートをしに行く場所がなくなっちゃって。オススメとかありますか?」と尋ねると、二階堂は「私は美術館が好きで。一緒に美術館に行ったり」と自分たちのデートスポットの一つを挙げた。

すると、江頭は「カズはその時も赤い服を着てるんですか?」と質問。これに二階堂はうなずきつつ、「でも、カラーリングを抑えてもらうときはあります。こっちがお願いして。調和を大事にしたほうがいい場所のときは。ほかの方が集中できなくなっちゃうから」と明かしていた。