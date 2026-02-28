江頭2：50が、二階堂ふみに贈った結婚祝いが「センス良すぎる」と話題に。地元・佐賀の伝統工芸「有田焼」を選び、さらに色にも込められた“粋な理由”とは。動画コメント欄には絶賛の声が相次いでいる。

二階堂ふみ

江頭が贈った結婚祝いに絶賛の声

YouTubeチャンネル『エガちゃんねる EGA-CHANNEL』で公開された動画「【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙」には、江頭2：50還暦記念写真集『正面突破』の撮影を担当した二階堂ふみが登場。二階堂がカズレーザーとの結婚を発表したのが、写真集の撮影が終わったあとのタイミングだったとのことで、江頭は「ちゃんとお祝いしたい」と二階堂との再会直前に語っていた。

そして、写真集の撮影でも使われた居酒屋で二階堂と会った江頭は、自身の地元・佐賀で作られている伝統工芸品「有田焼」の夫婦茶碗と湯呑みをプレゼント。さらに、江頭が「俺が思ったのは、この赤がカズに。青が二階堂ちゃん」と伝えると、二階堂は「うれしい! ありがとうございます! すごくうれしいです」「大切に使わせていただきます」と笑顔でお礼を述べ、「(カズさんも)色も絶対うれしいと思います」と話した。

江頭の贈った結婚祝いに対し、動画のコメント欄では「赤がカズ! ふみちゃんが青! いやー、こんなプレゼント思いつくのすごい!」「江頭さんのお気遣いあふれる贈り物だなぁと思いました」「有田焼の赤をカズレーザーにとかシャレオツすぎィ!」と絶賛の声が多数書き込まれていた。