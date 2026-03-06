3月13日、ちいかわのボンボンドロップシールが「ちいかわらんど」全店に再入荷します! 今回は、抽選/先着予約制です!

＼✨購入券ご予約のご案内✨/

.

3月13日(金)、ちいかわらんど全店にて

『ちいかわ ボンボンドロップシール』4種が再入荷いたします。

.

再入荷に伴い、混雑緩和のため、

『ちいかわ ボンボンドロップシール』4種のご購入を

抽選/先着予約制とさせていただきます。

お申込にはLINEが必要となります。



(@chiikawa_landより引用)

大人気、超絶かわいい「ちいかわ」のボンドロが再登場。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「ちいかわ×ハチワレ×うさぎ」の4種セットの販売で、ぷっくりうるうるなちいかわたちが可愛すぎます!

また、今回は抽選/先着予約制で、おひとり様1回までとなっています。多くの人の手に、渡るといいですね。詳細については、こちらの画像をチェック! ぜひ、この機会をお見逃しなく!!