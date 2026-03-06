サニーサイドアップは3月13日、「Happyくじ『セブン‐イレブン』」を全国のセブン‐イレブンにて発売する。

今回のHappyくじは、セブン‐イレブンの人気商品である「からあげ棒」「ちぎりパン」「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなどをグッズ化。全9等級+LAST賞が用意されている。発売日は3月13日。一部店舗を除く全国のセブン‐イレブンにて発売される。1回850.30円。

【特賞】BIG!ぬいぐるみからあげ棒

「からあげ棒」が90cmの特大ぬいぐるみになって登場。串に刺さったからあげは1つずつ取り外し可能で、ホットスナック袋デザインの収納袋まで付いている。

【LAST賞】ふんわりちぎりパンクッション

最後のくじを引いた人に当たるLAST賞には、「ふんわりちぎりパン」の90cmのクッションが用意されている。パンの包装袋を模したパッケージに入った、ふわふわな質感が再現されている。

【A賞】ゴールドシリーズブランケット

「セブンプレミアムゴールド 金のマルゲリータ」と「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージをデザインしたブランケット。サイズは約H100cm×W100cm。

【B賞】セブンカフェぬいぐるみチャーム

セブンカフェのコーヒー・カフェラテ・水素焙煎コーヒーの3種類のカップが、全高約13cmのぬいぐるみチャームに。

【C賞】パンポーチ

セブン‐イレブンで人気の“パン”が、まるで本物のようなふわふわポーチに。包装袋までチャック付きのクリアポーチになっていて、1点で2つのポーチが手に入る。サイズは約22cm角内で、全5種。

【D賞】カップデリキャニスター

店舗に並んでいる「カップデリ」シリーズが、見た目はそのままキャニスターになって登場。サイズは全高5cmで、全5種。

【E賞】トートバッグ

セブン‐イレブンのロゴをあしらった、丈夫で使いやすいトートバッグがくすみカラーで登場。サイズは約H41cm×W35cm(持ち手を除く)で、全6色。

【F賞】まるでシリーズロングタオル

「まるで」シリーズの鮮やかなパッケージがデザインされたロングタオル。サイズは約H27.5cm×W71cmで、全6種。

【G賞】スムージーフラットポーチ

「セブンカフェ スムージー」の色鮮やかなデザインが施された、使いやすいフラットポーチ。サイズはH18cm×W20cm で、全3種。

【H賞】ラバーコレクション

セブン‐イレブンのロゴをデザインした、ケーブルを纏めるのに便利なラバーバンド、前髪クリップ、キーホルダーとしても使えるコースターのラバーコレクション。全9種。