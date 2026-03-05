イオンファンタジーは、「どむぞうくん カラビナ付きマスコット」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する「かぷえぼ」にて、3月5日より順次展開する。

『ドムドムハンバーガー』のキャラクター「どむぞうくん」のカプセルトイが登場。ふわふわのフロッキー素材で、バイカラーのお耳がかわいい「どむぞうくん カラビナ付きマスコット」全5種類を展開する。

カラーは「RED」、「BLUE」、「PINK」、「YELLOW」、「GREEN」をラインナップ。ポーチやリュックにつけて一緒にお出かけを楽しめるのがポイントだ。価格は1回498円。

また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram にて「トークバックぬいぐるみ ドムえもん」が当たるプレゼントキャンペーンを開催する。

「トークバックぬいぐるみ ドムえもん」が当たるSNS キャンペーンを開催

本キャンペーンでは、モーリーファンタジー公式Xまたは公式Instagramの対象投稿より参加した人の中から抽選で各5名に「トークバックぬいぐるみ ドムえもん」をプレゼント。

応募方法は、公式Xをフォローのうえ指定ポストをリポストするか、公式Instagramをフォローのうえ指定投稿に「いいね」をすることで参加でき、応募期間は2026年3月3日17時30分～2026年3月15日23時59分までとなっている。詳細は各公式アカウントにて確認すること。