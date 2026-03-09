お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が5日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。TBS系『リブート』の出演俳優とのエピソードを明かした。

岡村隆史

ドハマり中のドラマ『リブート』考察披露も…

先月の放送回で、「久しぶりにドラマにハマって」と同ドラマを絶賛していた岡村。出演者の永瀬廉(King ＆ Prince)と仕事で会った際、自身の“考察”を披露したが、「偉いもんでね。永瀬くん、“ちょっと言えないですね”って何も教えてくれなかった。ただ、僕の考察に関しては、“ほうほうほう”言うて」と語り、「なかなか永瀬くんは口が堅い」と称していた。

この日の放送でも、岡村は、「また永瀬くんと仕事一緒になって。2回目。また捕まえて」と永瀬と会ったことを報告。再び、自身の“考察”をぶつけたが、「あの子は偉いな。一切、口割らないんですよ。教えてくれない」そうで、「“まあ、いい線とは思いますけど”って言ってて。最後は、“すごい楽しんでいただいてありがとうございます”って言ってくれた」と永瀬とのやり取りを明かした。

一方で、「俺が怖いのは、伊藤英明くんに電話したら、多分すぐ教えてくれると思う」とも。「“言わないでくださいよ～。岡村さんにだけ言いますけど……”って。電話したら、あの人言いそうやから(笑)。俺は怖くて連絡せえへんねん」と予想すると、矢部浩之も、「伊藤くんは言うな～」と苦笑い。最後に、岡村は、同ドラマについて、「おそらく、このあとぐらいからグワッーと一気に動き出すよ」と話し、今後の展開に胸をふくらませていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。