財布を忘れた――。それに気づいた瞬間、穏やかな日常は一変する。お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之も、次男の送迎中、駐車場でまさにその状況に追い込まれたという。使えるのは現金のみ、スマホ決済不可。焦りが募るなか、矢部がイチかバチかで助けを求めた相手とは。19日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で真相を語った。

矢部浩之

「お互い頑張りましょう!」と必ず言ってくれる店長

新大阪駅で“舌打ち”され、「腹立つ!」と憤る岡村隆史を、「まあ、いい人もおるからな」となだめた矢部。続けて、次男の送迎で車を駐車場に停めたが、お金を忘れてしまったエピソードを披露。「(駐車料金を)払わなあかん。現金のみ。スマホ決済もできない。どうしよう!? って」と大焦りだったといい、「“お父さんお金ないわ”って言って。“えっ!?”って。次男もいろいろ考えてくれんねん。たまたま友達が近所に住んでたから、ピンポン鳴らそうか? とか」と打ち明けた。

駐車場の近くには、いつも利用しているコンビニがあり、矢部は、「“お互い頑張りましょう!”って必ず言ってくれる店長さん」を思い出したという。そこでコンビニに駆け込み、「すみません。あの、財布を忘れまして。恥ずかしいんですけど、1,000円貸してもらえますか……?」とイチかバチかでお願いしたところ、店長は、「もちろんです!」と快諾。すぐにレジから1,000円札を出して渡してくれたそうで、「バイトの子2人が、“店長いいんですか……?”みたいな顔で見てんの」と驚きの展開を打ち明けた。

「もちろんです! っておかしいやん」「レジから出すなよ」とツッコむ岡村に、矢部は、「何年も通ってて、もちろん買い物もするし。ただ、“矢部さんですよね?”って一切言って来ない人。いつも、“お互い頑張りましょう!”って」と店長の人となりを説明。「すみません! 必ず夜に持って来ます!」と感謝して1,000円札を受け取ると、店長に、「大丈夫です!」と返されたそうで、岡村は、「大丈夫ちゃうて(笑)。そんなん貸してくれへんで」と店長のやさしさにビックリだった。

「子供を家に送って、またすぐ戻って。新札を封筒に入れて、“本当に助かりました。ありがとうございます”って言ったら、“もういらないですよ～!”って。もうめちゃめちゃ……」と感激しきりの矢部。「そういうときって焦るやん。え? 払われへんの? って。800円払われへんのも情けないし。なんで財布忘れた? みたいな」と反省しながら、「ホンマにいい人やなと。ホント助かった」「店長さんがいてくれて本当によかった」と感謝。岡村も、「捨てたもんやないな」と思わず感動していた。

