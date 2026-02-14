お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が12日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。ネットショッピング詐欺に遭ったと打ち明けた。

矢部浩之

「明細書を丁寧に写真で撮った自分が、もう情けなくて…」

過去にクレジットカードを不正利用された岡村に対し、「俺は絶対、そんなん大丈夫やと思っててんけど……」と切り出した矢部。「今、怪しいというか。もうほぼ確定やと思う」と前置きしながら、3週間前に、ネットショッピングで2万円代のジーンズを購入したと告白。毎年購入するほど、お気に入りのブランドだといい、「ワンシーズン前のジーンズが。もう今、普通にはないねんけど。ネット見てたら、ポンって写真が出てきたの。昨年欲しかったやつが」と話した。

定価かつサイズもピッタリだったため、矢部は、すぐさま購入。相手から、「ご購入ありがとうございます。発送の準備が整い次第、発送させていただきます」という丁寧な返信が届いたが、「怪しいと思いながら、ポチっとしてしまったの」「最悪、自分が悪いからええかと思いながら」とちょっぴり疑念も。そのため、クレジットカードの引き落としではなく、現金振込を選択したが、「“振り込んだ証拠として、明細書を写真に撮って送ってください”って。おやおや? と思って……」と明かした。

「いつも買ってないショップやから、こんなこともあんのか? と思って。俺も生真面目に写真撮って送ったの」と振り返った矢部。相手から再び、「送金ありがとうございます。2～5日以内に発送させていただきます」と返信が来たが、「それから3週間……。やられたな。これ、やられたな」といまだ商品が届かない様子。メールの返信はなく、さらにサイトも消去されていたといい、「なんで2万円だけ欲しかったんやろう? って思うやん(笑)。もっと大掛かりやったら、あれやねんけど。すぐなくなった」と笑うしかなかった。

矢部は、「カード入力してたら怖いなと思って」と話しながら、「やられた! と思ったら、明細書を丁寧に写真で撮った自分が、もう情けなくて……」と苦々しく吐露。多額の被害ではなかったが、「これは、ほとんどの人が泣き寝入りして。警察に届ける人もいるんでしょうけど」「返信も返ってけえへん。ガン無視や。詐欺やもん」「あるあるなんやろうな。結構聞くけど、まさか自分が……」と後悔しきり。岡村が、「諦めたらアカンで。もしかしたら、忘れたころに届くかも」と慰めたが、「いや、期待したらあかん」と諦めモードだった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。