2025年も今日で最後。そんななか、東京・池袋のサンシャイン水族館公式X(@Sunshine_Aqua)が、2025年の人気投稿1位を発表しました。

それが、こちら!

2025年最も人気だった投稿は、7月に投稿された「コツメカワウソ の『小ツメ』本当に小さいです。」というポストだったそう。こちらのポストには1.9万件のいいねと大きな反響が寄せられています。

コツメカワウソは、カワウソ類のなかでは小形な仲間で、名前の通り四肢のつめが小さいことが特徴だそう。

今回改めて投稿された「2025年の人気投稿1位」のポストにも、「どう見ても深爪カワウソ」「鬼深爪最高」「ほんっとうに小さいよね」と、"コツメ"というより"深爪では?"という声が寄せられています。また、指先を見て「一瞬、人の手だと思って、ドキドキした」というコメントも。

2026年のサンシャイン水族館ではどんな生き物が話題になるのでしょうか? 名前は知っていても動物のからだや生態は意外と知らないもの。公式のポストを見たり現地に遊びに行くことで、新しい発見がありそうですね。