ボロボロだった施設やアイテムが職人の手によって、かつての輝きを取り戻す姿には感動を覚えますよね。

主にプールの工事や整備に関する動画を投稿しているYouTubeチャンネル「thep00lguy ML」で243万回再生された、プールのリフォーム動画をご紹介しましょう。

藻がプカプカ浮いた黒いプール

同動画では、4年間放置されていたというプールをリフォームしていく様子が紹介されています。プールの中には濁った水がたまり、縁には苔がびっしりと付着していて、とても人が入れるような状態ではありません。

結構な力を入れてカバーを剥がしています

水を抜いた後は、プール内に貼られているカバーをすべて剥がしていきます。

だんだんプールらしくなってきた

カバーの下もかなり汚れていたため、その汚れもブラシで落とし、新しいカバーを装着。プールらしい柄のカバーを取り付けると、まさに“プールらしい”様相へと生まれ変わります。

細かいところも整備していく

「水を入れて完成か」と思いきや、まだまだやることがあるよう。スタッフたちは関連機器の整備に取りかかり、“水をためるだけの大きな入れ物”を本格的なプールへと仕上げていきます。

しかし、これだけでは終わりません。プールの周辺に砂利を敷いて下地を作り、石を並べてプールサイドの環境を整えていきます。

どんどんキレイになるプールの中

また、プール内の砂利やごみを専用の掃除機で吸い上げていくのですが、水がどんどんと澄んでいく様子は爽快そのもの。ずっと見ていたくなるような、不思議な魅力がありました。

気持ち良いほどのビフォーアフターを楽しめるこちらの動画のコメント欄には、「素晴らしい空間になりました。壁とデッキのデザインは信じられないほど素敵です」と仕事ぶりを絶賛する声や、「プールの変化を見るのがこんなにリラックスできて、不思議な満足感を得られるなんて、想像もしていませんでした」と動画の内容に満足した人からの声も寄せられていました。