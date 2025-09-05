まだまだ暑い日が続いていますが、そんな時には涼しげな動画でひと息つきませんか？今回は、カワウソたちが川辺でピクニックを楽しむ様子をお届けします。

Youtubeチャンネル「Aty」を運営するオッターマンさんは、カワウソの「アティ」「うい」との暮らしを発信しています。人懐っこく元気な2匹の愛らしい様子が人気を呼び、チャンネル登録者数なんと131万人にのぼります。

「少しでも多くの方に自然に興味を持ってもらい、その自然を守っていけたら」という思いで動画を制作しているオッターマンさん。今回は2匹とともに神奈川県の秘境「ユーシン渓谷」へお出かけしたようです。一体どんな冒険が2匹を待っているのでしょうか?

ユーシン渓谷を目指して、山奥へとやってきました。お目当ての絶景への道のりは、地元のお兄さんが案内してくれるようです。

川までの所要時間はおよそ1時間半。「アティ」と「うい」はさっそく意気揚々と進みます。すると最初の難関が…

とんでもなく真っ暗なトンネルが。ライトで照らしても全く奥が見えない深い暗闇が300メートル続いています! 人間でも引き返したくなる怖さを感じる難所ですが、2匹の様子は……?

意気揚々とトンネルに入っていきました

「オラー! いくぜ!」「女は度胸よ!」果敢にもトンネルに突撃していきます。トンネルにカワウソの幽霊なんてまず出てこないので、平気なのかもしれませんね。

――と思ったら、何かの気配を感じたのか急にピタリと立ち止まり引き返してしまいました。

暗闇より太陽の方が安心するのは人間もカワウソも同じ……最終的に飼い主さんに抱っこされて、トンネルをクリアしました。

トンネルを抜けると、せせらぎが聞こえてきました。

絶景の気配を感じる飼い主と、ご飯の気配を感じるカワウソ。自然と歩幅が大きくなります。そして……

ついにお目当ての絶景スポットに到着しました! 楽しいご飯タイムの始まりです。

飼い主さんが川へ小魚を投げ入れると、スイスイと魚を追いかけてキャッチ! 岩場の上でお行儀よくいただきます。

まるで野生へ戻ったかのように泳ぎながら移動する2匹。

しばらく進んだところでおやつタイムです。たくさん食べてたくさん運動する2匹ですが……

疲れてしまったのか、二匹仲良くすやすやと眠ってしまいました。

この後も、泳いで食べてを繰り返しながら1日中美しい大自然を満喫しました。

このピクニック動画は、なんと21万再生超え! 美しい景色と愛くるしいカワウソの姿に多くのコメントが寄せられています。

「引き返してきたふたりが可愛かった」

「ふたりの最高の場所が増えましたね」

「水中から見るブルーが一段と綺麗」

「アティとういちゃんのおかげで、さらに魅力的な場所だって感じた」

「カワウソたちは本来は広大なナワバリを持つ動物であり、狭い家の中だけで飼育されるべきではなく、 動物福祉の観点からも少しでも自然の中で過ごすべきだと思っています」と話すオッターマンさん。次は紅葉の時期にユーシン渓谷に行きたいのだとか。

2匹がどんな反応をするのか、今から楽しみですね。チャンネルでは、2匹の日常生活や冒険の様子がたくさん投稿されています。気になった方は、是非チェックしてみてくださいね!