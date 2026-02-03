飼っている「カラス」をお風呂に入れたら……まさかの髪形に!? 動画がYouTubeで19万回再生されるなど話題を呼んでいます。

動画を投稿したのは、YouTubeチャンネル「あにまるず」。普段は、さまざまな動物を投稿主のあいるん(@airun1220)さんたちが飼育する様子を紹介しています。

今回の主役は、カラスの「ささみちゃん」。ささみちゃんは巣から落ちていたところを保護され、あいるんさん宅で飼育されている女の子です。なお通常、日本ではカラスを捕獲したり飼育したりはできませんが、あいるんさんは市に正式に申告をしています。

まずは身だしなみ

まずはお風呂前に身だしなみを整えます。タオルに包まれて少々不安げな表情のささみちゃん。伸びてしまったという「くちばし」をヤスリで削り、爪も切ってあげると、なんともスッキリしましたね～。

くちばしをヤスリでゴリゴリ

続いては、汚れてしまった羽をきれいにするためにお風呂に入ります。お湯につけて汚れをふやかしていると、お湯はすぐに黄色く濁ってしまいました。けっこう汚れてるんだなあ……。

さらに、頭からシャワーをかけてあげます。ささみちゃんはお風呂が大好きなようで、楽しそうにバシャバシャと水浴びをしていますね。飼い主さんから見てもずいぶん気持ちよく見えるようです。

シャワー！ 気持ちよさそう

お風呂から上がると……

お風呂から上がると、ドライヤーで濡れた羽を乾かしていきます。しばらくすると、濡れた羽が盛り上がり、まるで「肩パット」をしているかのようにいかついボディに見えてきました。さらには髪形もまるで「角刈り」のような形に……面白すぎます！

しばらくすると羽はツヤツヤに。しかしながら、頭は以前として角刈り状態のままなのでした。もしかして、クセが付いちゃいました? それにしても黒いボディとキリッと角刈り、よく似合いますね。

なかなか見ることができないカラスのリラックスした姿に、動画には「カラスに対するイメージが変わりました」「さーちゃん、キュートでめっちゃ可愛い」「爪切りも嘴も慣れたもんだわね」など多くの反響が寄せられていました。