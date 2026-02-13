バンダイスピリッツは、『ウルトラマンオメガ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月13日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。

2026年9月発送予定「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」(9,900円)

『ウルトラマンオメガ』より、「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」がS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化されている。

「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」のアクションのために必要な可動域を網羅。劇中の様々なポーズが再現可能となっており、肩は独立パーツにすることで、大型の肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが可能に。

「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」が劇中で使用する「ヴァルジェネスハルバード」を全長約160mmのビッグサイズで造形。交換用手首パーツ左右各5種のうち、「ヴァルジェネスハルバード」の持ち方が異なる手首パーツが左右各2種類付属しており、長大な槍を操るシーンを様々に演出できる。

さらに、ボーナスパーツとして、「ウルトラマンオメガ用オメガスコープ手首パーツ」と「レティクリュート光線エフェクトパーツ一式」が付属。レティクリュート光線の特徴的な五角形のエフェクトパーツは取り外して遊ぶことも可能で、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ」と組み合わせて劇中の闘いを再現できる。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京