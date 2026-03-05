ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、2026年に30周年を迎える「ポケモン」を記念した特別コレクションを3月23日に発売する。

今回のコレクションは、初代ポケットモンスター誕生当時に描かれた水彩タッチのアートをそのまま使用したデザインが特徴。やわらかな色づかいと手描きの雰囲気を活かし、世代を超えて楽しめるラインナップに仕上げたという。大人には懐かしさを、子どもには新鮮さを感じさせるデザインで、親子で同じ柄を着用できる点も魅力とされる。

商品は以下の通り展開する。

・MEN Tシャツ 5柄 1,990円 XS〜4XL

・KIDS Tシャツ 5柄 990円 100cm〜160cm

※100・XS・XXL・3XL・4XLサイズはオンラインストア限定。



MEN

KIDS

販売は全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで実施する。

また、ポケモン好きとして知られる渡辺直美の特別インタビューを3月4日より「Today's Pick Up」サイト内で先行公開している。ポケモンとの出会いや楽しみ方、人生の選択について語った内容になっているとのこと。

「UT magazine Issue 13」

さらに、3月から日本および海外のユニクロ店舗で配布予定の「UT magazine Issue 13」にも初登場する。

「UT magazine Issue 13」は3月6日より、世界の国と地域のUT旗艦店で配布開始。デジタル版も公開予定で、マンガUT 集英社創業100周年、ルーヴル美術館、浮世絵、ミュージカルアイコンズ、ジェイソン・ポランなどのコンテンツを掲載する。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.