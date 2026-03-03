令和のシールブームの火付け役「ボンボンドロップシール」。この「ボンボンドロップシール」の公式ファンブックの発売が決定した。朝日新聞出版は、「公式ファンブック BONBON DROP Seal パーフェクトBOOK(仮)」(1,320円)を4月28日に発売する。

子どもも大人も虜にする「ボンボンドロップシール」を制作する株式会社クーリアの協力で、現在発売されている「ボンボンドロップシール」をすべて収録。すでに購入が難しいシールを愛でるのもよし、これから狙いたいシールを検討するのもよし、自分のコレクションと見比べるのもまたよし。さまざまな楽しみ方ができる、他に類を見ない一冊となっている。

本書ではまず、現在発行されているシリーズ(2026年4月末までの最新情報を含む約200種)をすべて掲載。誌面で「鑑賞」できる、唯一のアーカイブ資料となる。次に、誰もが夢中になるデザインのこだわりや、独特の質感が生まれるまでの工程などを制作会社でもあるクーリアに徹底取材。ここでしか読めない秘話を紹介する。また、B5変形判オールカラーとなっており、シールのパッケージに近いサイズ感で、まるでシール帳をめくっているようなワクワク感を演出する。