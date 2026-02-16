レトロポップな世界観が可愛い雑貨ブランド「SWIMMER」より、立体シール(全24種)とシールバインダー(全4種)が登場。2月18日12時より「パティズ楽天市場店」にて販売スタートします。

ぷっくりした質感が特徴の立体シール(各495円)は、「フレンズ」「バンビ」など全24種類。スイマーらしいカラフルなデザインがラインナップしています。

シール交換に便利なシールバインダー(各638円)は、「アルバム」「シスターズ」「フルーツ」「バンビとなかま」の全4種。どこかなつかしさを感じさせる平成レトロなポップさがたまりません。

公式X(@SWIMMER_Prom)にて発売情報がお知らせされると、「絶対に欲しくて草」「可愛すぎ！！！！」「めちゃくちゃ平成」「可愛すぎやろおおおお」「きっと戦争…買えない予感しかしないよぉ」とさっそく多くの反応が。ほかのシールグッズと同じく、こちらも人気が殺到しそうな予感です。

発売は2月18日12時より「パティズ楽天市場店」にてスタート。手に入れたい方はぜひお見逃しなく!